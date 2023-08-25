В Индонезии могут исчезнуть самые большие тропические ледники: чем это опасно

Ледник на горном хребте Пункак-Джая в Индонезии. Фото: Global Atmosphere

Погодные условия Эль-Ниньо могут ускорить таяние ледников в Индонезии, которым более 12 тысяч лет. Это может нарушить региональную экосистему и спровоцировать повышение глобального уровня моря в течение десяти лет.

Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечается, два из немногих в мире тропических ледников в Индонезии тают, и они могут исчезнуть уже к 2026 году или раньше, поскольку погодные условия Эль-Ниньо вызывают сухой и жаркий климат.

Индонезия, где расположена треть мировых тропических лесов после Бразилии и Конго, ожидает, что сухой сезон может занять до октября, поскольку Эль-Ниньо увеличивает риск лесных пожаров и угрожает запасам чистой воды.

Такое тихоокеанское погодное явление может повлечь за собой в этом году самый сухой сезон, который в последний раз случался в 2019 году. Кроме того, они угрожают существованию тропических ледников страны юго-восточной Азии, которым насчитывается 12 тысяч лет.

"За последние несколько лет ледники значительно утончались, изменившись с 32 метров в 2010 году до восьми метров в 2021 году, а их общая ширина упала с 2,4 км в 2000 году до 230 метров в 2022 году", — рассказал эксперт Дональди Пермана.

Таяние тропических ледников может нарушить региональную экосистему и спровоцировать повышение глобального уровня моря в течение десяти лет, однако остановить это фактически невозможно.

Что известно об Эль-Ниньо

Как известно, Эль-Ниньо — это характерные для экваториальной зоны Тихого океана противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления, продолжающиеся около шести месяцев. Феномен Эль-Ниньо состоит в резком повышении температуры (на 5-9°C) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 миллионов кв.м.

Ла-Нинья — противоположность Эль-Ниньо, проявляется как снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана. Вместе они образуют так называемое Южное колебание.

Напомним, что по данным NASA, июль 2023 года отличился как самый жаркий месяц с 1880 года. Так, за всю историю наблюдений температура воздуха во втором месяце лета нередко превышала предыдущие рекордные показатели.