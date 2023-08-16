В Україні зафіксували землетрус: що відомо

Землетрус. Ілюстративне фото: google.com

На Закарпатті 15 серпня зафіксували землетрус. Його магнітуда становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це пише Головний центр спеціального контролю.

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Де саме стався землетрус

"Епіцентр землетрусу знаходиться 23 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — зазначили у повідомленні.

Востаннє землетрус в Україні був 10 серпня 2023 року, що є відносно нещодавно. Магнітуда природного явища тоді становила 2,4 бали.

Місце землетрусу в Закарпатській області. Фото: Головний центр спеціального контролю

Землетруси в Україні

На Закарпатті 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.

Також цього літа на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 балів.

Нагадаємо, 8 червня у Полтавській області стався землетрус. Його магнітуда становила 3,7 за шкалою Ріхтера.