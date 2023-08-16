В Україні зафіксували землетрус: що відомо
На Закарпатті 15 серпня зафіксували землетрус. Його магнітуда становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Про це пише Головний центр спеціального контролю.
Де саме стався землетрус
"Епіцентр землетрусу знаходиться 23 км на схід від міста Ужгород, Закарпатської області, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — зазначили у повідомленні.
Востаннє землетрус в Україні був 10 серпня 2023 року, що є відносно нещодавно. Магнітуда природного явища тоді становила 2,4 бали.
Землетруси в Україні
На Закарпатті 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.
Також цього літа на території окупованого Криму стався землетрус. Магнітуда цього стихійного лиха становила 4,6 балів.
Нагадаємо, 8 червня у Полтавській області стався землетрус. Його магнітуда становила 3,7 за шкалою Ріхтера.