В Украине зафиксировали землетрясение: что известно

Землетрясение. Иллюстративное фото: google.com

В Закарпатье 15 августа зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составляла 2,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет Главный центр специального контроля.

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Где именно произошло землетрясение

"Эпицентр землетрясения находится 23 км к востоку от города Ужгород, Закарпатской области, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", — отметили в сообщении.

Последнее землетрясение в Украине было 10 августа 2023 года, что является относительно недавно. Магнитуда природного явления тогда составляла 2,4 балла.

Место землетрясения в Закарпатской области Фото: Главный центр специального контроля

Землетрясения в Украине

В Закарпатье 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.

Также этим летом на территории оккупированного Крыма произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия составляла 4,6 балла.

Напомним, 8 июня в Полтавской области произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 3,7 по шкале Рихтера.