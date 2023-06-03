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Земля непоправно змінюється: чи можна це виправити

3 червня 2023 01:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Земля непоправно змінюється: чи можна це виправити
Підприємство викидає відходи в атмосферу. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Попередні дослідження показали, що людська діяльність, спрямована на видобування корисних копалин, вирубування лісу та створення заводів і підприємств, наближають Землю до вимирання. Попри те, що це ще можна змінити, деякі втрати все ж є непоправними. 

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Дослідники запевняють, що основні складові забезпечення життя нашої планети виходять із ладу не тільки в одній чи двох галузях, але щонайменше в семи-восьми ключових аспектах. 

Зазначається, що клімат, біосфера, гідросфера, атмосфера та колообіг поживних речовин мають "збої" у роботі в більшої частини населення світу. Таким чином, у тих місцях непоправні зміни настають швидше, а прояви цих змін — суворіші.

"Наука чітко показує, що ми ризикуємо дестабілізувати всю планету", — зазначив кліматолог з Потсдамського інституту Юган Рокстрем.

Світ продовжує спалювати викопне паливо, виробляти хімічні речовини, вирубувати ліси, забруднювати воду та навколишнє середовище, що негативно впливає на життєдіяльність нашої планети, а отже, й нас самих.

Наразі зміна клімату — пріоритет. Нам потрібно обмежити глобальне потепління та захистити біосферу, щоб уникнути катастроф, які вже заполонили деякі простори Землі.

Таким чином, пошкодження біосфери та ризик виникнення переломних точок зростають. Мільйони людей стикаються з небезпекою, а деякі частини світу можуть назавжди непоправно змінитися.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.

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