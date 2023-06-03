Земля непоправимо меняется: можно ли это исправить

Предприятие выбрасывает отходы в атмосферу. Фото: freepik.com

Предыдущие исследования показали, что человеческая деятельность, направленная на добычу полезных ископаемых, вырубку леса и создание заводов и предприятий, приближает Землю к вымиранию. Несмотря на то, что это еще можно изменить, некоторые потери все же непоправимы.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Исследователи уверяют, что основные составляющие обеспечения жизни нашей планеты выходят из строя не только в одной или двух отраслях, но, по меньшей мере, в семи-восьми ключевых аспектах.

Отмечается, что климат, биосфера, гидросфера, атмосфера и круговорот питательных веществ имеют "сбои" в работе у большей части населения мира. Таким образом, в тех местах непоправимые изменения наступают быстрее, а проявления этих изменений более суровые.

"Наука четко показывает, что мы рискуем дестабилизировать всю планету", — отметил климатолог из Потсдамского института Йохан Рокстрем.

Мир продолжает сжигать ископаемое топливо, производить химические вещества, вырубать леса, загрязнять воду и окружающую среду, что негативно влияет на жизнедеятельность нашей планеты, а значит, и нас самих.

Сейчас изменение климата — приоритет. Нам нужно ограничить глобальное потепление и защитить биосферу во избежание катастроф, которые уже заполонили некоторые пространства Земли.

Таким образом, повреждение биосферы и риск возникновения переломных точек возрастают. Миллионы людей сталкиваются с опасностью, а некоторые части света могут навсегда невосполнимо измениться.

Напомним, что ученые предусмотрели последствия воздействия загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.