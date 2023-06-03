Земля непоправимо меняется: можно ли это исправить
Предыдущие исследования показали, что человеческая деятельность, направленная на добычу полезных ископаемых, вырубку леса и создание заводов и предприятий, приближает Землю к вымиранию. Несмотря на то, что это еще можно изменить, некоторые потери все же непоправимы.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Экологическая катастрофа на Земле
Исследователи уверяют, что основные составляющие обеспечения жизни нашей планеты выходят из строя не только в одной или двух отраслях, но, по меньшей мере, в семи-восьми ключевых аспектах.
Отмечается, что климат, биосфера, гидросфера, атмосфера и круговорот питательных веществ имеют "сбои" в работе у большей части населения мира. Таким образом, в тех местах непоправимые изменения наступают быстрее, а проявления этих изменений более суровые.
"Наука четко показывает, что мы рискуем дестабилизировать всю планету", — отметил климатолог из Потсдамского института Йохан Рокстрем.
Мир продолжает сжигать ископаемое топливо, производить химические вещества, вырубать леса, загрязнять воду и окружающую среду, что негативно влияет на жизнедеятельность нашей планеты, а значит, и нас самих.
Сейчас изменение климата — приоритет. Нам нужно ограничить глобальное потепление и защитить биосферу во избежание катастроф, которые уже заполонили некоторые пространства Земли.
Таким образом, повреждение биосферы и риск возникновения переломных точек возрастают. Миллионы людей сталкиваются с опасностью, а некоторые части света могут навсегда невосполнимо измениться.
Напомним, что ученые предусмотрели последствия воздействия загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.