Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow Зміна клімату може спровокувати смертельні цунамі: що кажуть дослідники arrow

Зміна клімату може спровокувати смертельні цунамі: що кажуть дослідники

29 травня 2023 15:50
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зміни клімату можуть призвести до смертельного цунамі у Південному океані
Цунамі у Південному океані. Фото: pixabay.com
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через зміну клімату можуть трапитися смертельні цунамі у Південному океані. Екологічне лихо може бути спричинене підводними зсувами ґрунту в Антарктиді.

Про це повідомляє Space

Читайте також:

Результати нового дослідження

Вчені з Плімутського університету у Великій Британії провели нове дослідження. Вони бурили керни відкладень під морським дном Антарктиди. В результаті команда виявила, що приблизно 3 і 15 мільйонів років тому, коли відбулось глобальне потепління, ці відкладення спровокували підводні зсуви гірських порід в Антарктиді. Саме так утворилось смертоносне цунамі, яке досягало тоді берегів Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

На сьогоднішній день, зміна клімату нагріває океани. Через це такі цунамі можуть повторитися і понести за собою багато людських жертв. 

"Підводні зсуви є серйозною геонебезпекою, яка може спровокувати цунамі, що можуть призвести до величезних людських втрат", — заявила Дженні Гейлз, викладачка кафедри гідрографії та дослідження океану в Університеті Плімута у Великій Британії.

Причина зсувів та їх небезпека

Точна причина минулих підводних зсувів досі невідома. Але команда вважає, що вірогідною причиною є танення льодовиків внаслідок потепління клімату. 

Масштаб і розмір стародавніх океанських цунамі досі невідомий. Однак, вчені вивчили два відносно недавні зсуви, які спричинили цунамі й призвели до масштабних жертв.

Перший випадок — цунамі біля канадського узбережжя Ньюфаундленду, жертвами якого є 28 осіб. Другий випадок — цунамі в Новій Гвінеї 1998 року, коли хвилі досягли 15 метрів у висоту і забрали життя 2 200 людей.

Наслідки цунамі у Новій Гвінеї у 1998 році. Фото: GEOBLOGY

Передісторія

Вперше підтвердити давні зсуви вдалося у 2017 році біля берегів Антарктиди у східній частині моря Росса. Під зсувами вчені знайшли шари слабких відкладень, заповнені фітопланктоном. Через рік вони знову повернулися до цього регіону, щоб глибоко пробурити морське дно та витягти керни відкладень.

Подальший аналіз показав, що в ті часи води навколо Антарктиди були на 3 градуси за Цельсієм теплішими. Це призводило до розквіту водоростей, які після відмирання заполоняли морське дно слизьким осадом. Таким чином район ставав схильним до зсувів. У холодніші періоди слизькі шари на морському дні покривалися товстими шарами гравію, яке утворювалось від льодовиків та айсбергів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA розповіли, скільки людей загине через забруднене повітря.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB