Зміни клімату можуть призвести до смертельного цунамі у Південному океані

Цунамі у Південному океані. Фото: pixabay.com

Через зміну клімату можуть трапитися смертельні цунамі у Південному океані. Екологічне лихо може бути спричинене підводними зсувами ґрунту в Антарктиді.

Про це повідомляє Space.

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Результати нового дослідження

Вчені з Плімутського університету у Великій Британії провели нове дослідження. Вони бурили керни відкладень під морським дном Антарктиди. В результаті команда виявила, що приблизно 3 і 15 мільйонів років тому, коли відбулось глобальне потепління, ці відкладення спровокували підводні зсуви гірських порід в Антарктиді. Саме так утворилось смертоносне цунамі, яке досягало тоді берегів Південної Америки, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії.

На сьогоднішній день, зміна клімату нагріває океани. Через це такі цунамі можуть повторитися і понести за собою багато людських жертв.

"Підводні зсуви є серйозною геонебезпекою, яка може спровокувати цунамі, що можуть призвести до величезних людських втрат", — заявила Дженні Гейлз, викладачка кафедри гідрографії та дослідження океану в Університеті Плімута у Великій Британії.

Причина зсувів та їх небезпека

Точна причина минулих підводних зсувів досі невідома. Але команда вважає, що вірогідною причиною є танення льодовиків внаслідок потепління клімату.

Масштаб і розмір стародавніх океанських цунамі досі невідомий. Однак, вчені вивчили два відносно недавні зсуви, які спричинили цунамі й призвели до масштабних жертв.

Перший випадок — цунамі біля канадського узбережжя Ньюфаундленду, жертвами якого є 28 осіб. Другий випадок — цунамі в Новій Гвінеї 1998 року, коли хвилі досягли 15 метрів у висоту і забрали життя 2 200 людей.

Наслідки цунамі у Новій Гвінеї у 1998 році. Фото: GEOBLOGY

Передісторія

Вперше підтвердити давні зсуви вдалося у 2017 році біля берегів Антарктиди у східній частині моря Росса. Під зсувами вчені знайшли шари слабких відкладень, заповнені фітопланктоном. Через рік вони знову повернулися до цього регіону, щоб глибоко пробурити морське дно та витягти керни відкладень.

Подальший аналіз показав, що в ті часи води навколо Антарктиди були на 3 градуси за Цельсієм теплішими. Це призводило до розквіту водоростей, які після відмирання заполоняли морське дно слизьким осадом. Таким чином район ставав схильним до зсувів. У холодніші періоди слизькі шари на морському дні покривалися товстими шарами гравію, яке утворювалось від льодовиків та айсбергів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA розповіли, скільки людей загине через забруднене повітря.