Изменения климата могут привести к смертельному цунами в Южном океане

Цунами в Южном океане. Фото: pixabay.com

Из-за изменения климата могут произойти смертельные цунами в Южном океане. Экологическая беда может быть вызвана подводными оползнями в Антарктиде.

Об этом сообщает Space.

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Результаты нового исследования

Ученые из Плимутского университета в Великобритании провели новое исследование. Они бурили керны отложений под морским дном Антарктиды. В результате команда обнаружила, что около 3 и 15 миллионов лет назад, когда произошло глобальное потепление, эти отложения спровоцировали подводные оползни горных пород в Антарктиде. Именно так образовалось смертоносное цунами, достигавшее тогда берегов Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день изменение климата нагревает океаны. Поэтому такие цунами могут повториться и унести за собой много человеческих жертв.

"Подводные оползни представляют собой серьезную геоопасность, которая может спровоцировать цунами, которые могут привести к огромным человеческим потерям", — заявила Дженни Гейлз, преподавательница кафедры гидрографии и исследования океана в Университете Плимута в Великобритании.

Причина оползней и их опасность

Точная причина прошлых подводных оползней до сих пор неизвестна. Но команда считает, что вероятной причиной является таяние ледников в результате потепления климата.

Масштаб и размер древних океанских цунами до сих пор неизвестен. Однако ученые изучили два относительно недавних оползня, которые повлекли за собой цунами и привели к масштабным жертвам.

Первый случай — цунами у канадского побережья Ньюфаундленда, жертвами которого являются 28 человек. Второй случай — цунами в Новой Гвинее в 1998 году, когда волны достигли 15 метров в высоту и унесли жизни 2 200 человек.



Последствия цунами в Новой Гвинее в 1998 году. Фото: GEOBLOGY

Предыстория

Впервые подтвердить давние оползни удалось в 2017 году у берегов Антарктиды в восточной части моря Росса. Под смещениями ученые обнаружили слои слабых отложений, заполненные фитопланктоном. Через год они снова вернулись в этот регион, чтобы глубоко пробурить морское дно и вытащить керны отложений.

Дальнейший анализ показал, что в те времена воды вокруг Антарктиды были на 3 градуса по Цельсию теплее. Это приводило к расцвету водорослей, которые после отмирания наводнили морское дно скользким осадком. Таким образом район становился склонным к оползням. В более холодные периоды скользкие слои на морском дне покрывались толстыми слоями гравия, которые образовывались от ледников и айсбергов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA рассказали, сколько людей погибнет из-за загрязненного воздуха.