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Флешмоб у Мелітополі: партизанки закликають зривати триколори

24 травня 2023 05:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Флешмоб у Мелітополі: партизанки закликають зривати триколори
У Мелітополі зривають триколори. Фото: Центр національного спротиву
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мелітопольске підпілля щоразу нагадує про себе. Зараз у місті набирає обертів флешмоб з російськими триколорами. Небайдужі громадяни демонструють свою зневагу до окупанта та нагадують, що тут — українська територія.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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Відомо, що жінки з руху спротиву "Зла мавка" зривають російські прапори та закликають до цього мешканців інших тимчасово окупованих міст.

"Викидайте триколорні стрічки, зривайте прапори, паліть буклетики. Мелітополь, Бердянськ, Генічеськ, Токмак, звичайно Крим та всі окуповані міста – приєднуйтеся! Покажемо їм, вкотре, що ми це Україна", — наголошують партизанки.

Нагадаємо, у тимчасово окупований Мелітополь масово почали завозити фальсифікований товар із "ДНР" та Узбекистану. Підробки виготовляють під українські торгові марки на кшталт "Рошен", "Хортиця" тощо.

Раніше ми писали, що окупанти вдалися до нової тактики паспортизації українців у Мелітополі. Мер Мелітополя повідомляв, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документу можуть вимкнути світло.

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