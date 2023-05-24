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Флешмоб в Мелитополе: партизанки призывают срывать флаги РФ

24 мая 2023 05:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Флешмоб в Мелитополе: партизанки призывают срывать флаги РФ
В Мелитополе срывают флаги РФ. Фото: Центр национального сопротивления
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мелитопольское подполье каждый раз напоминает о себе. Сейчас в городе организован флешмоб с российскими флагами. Неравнодушные граждане демонстрируют свое пренебрежение к оккупанту и напоминают, что здесь — украинская территория.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Известно, что женщины с движения сопротивления "Злая мавка" срывают российские флаги и призывают жителей других временно оккупированных городов поступать также.

"Выбрасывайте трехцветные ленты, срывайте флаги, курите буклетики. Мелитополь, Бердянск, Геническ, Токмак, конечно Крым и все оккупированные города — присоединяйтесь! Покажем им, еще раз, что мы это Украина", — отмечают партизанки.

Напомним, во временно оккупированный Мелитополь массово начали завозить фальсифицированный товар из ДНР и Узбекистана. Подделки производят под украинские торговые марки типа "Рошен", "Хортица" и т.д.

Ранее мы писали, что оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе. Мэр Мелитополя сообщал, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без российского документа могут выключить свет.

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