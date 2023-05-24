Флешмоб в Мелитополе: партизанки призывают срывать флаги РФ
Мелитопольское подполье каждый раз напоминает о себе. Сейчас в городе организован флешмоб с российскими флагами. Неравнодушные граждане демонстрируют свое пренебрежение к оккупанту и напоминают, что здесь — украинская территория.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Известно, что женщины с движения сопротивления "Злая мавка" срывают российские флаги и призывают жителей других временно оккупированных городов поступать также.
"Выбрасывайте трехцветные ленты, срывайте флаги, курите буклетики. Мелитополь, Бердянск, Геническ, Токмак, конечно Крым и все оккупированные города — присоединяйтесь! Покажем им, еще раз, что мы это Украина", — отмечают партизанки.
Напомним, во временно оккупированный Мелитополь массово начали завозить фальсифицированный товар из ДНР и Узбекистана. Подделки производят под украинские торговые марки типа "Рошен", "Хортица" и т.д.
Ранее мы писали, что оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе. Мэр Мелитополя сообщал, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без российского документа могут выключить свет.