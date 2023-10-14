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Гра в детектив: знайдіть злодія на вечірці за 8 секунд

14 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гра в детектив: знайдіть злодія на вечірці за 8 секунд
Хто злодій? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Приготуйтеся до випробування, яке перевірить вашу візуальну кмітливість. Уявіть себе детективом та за 8 секунд розкрийте злочин, вказавши на учасника вечірки, який порушує закон.

Оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Погляньте уважно на картинку. Серед учасників костюмованої вечірки, присвяченої Гелловіну, є злодій. Під якою маскою він ховається?

Чи зможете ви знайти злодія на вечірці за 8 секунд?

Уявіть собі такий сценарій: ви дивитеся на зображення, яке містить приховану таємницю. Ваше завдання — знайти злодія. Звучить просто, але ось у чому підступ: оптичні ілюзії роблять речі складними.

Вони грають з вашим мозком, заважаючи довіряти власним очам. Злодій на цій вечірці може вміло маскуватися серед інших, зливаючись з ними та змушувати вас сумніватися в тому, що ви бачите.

Мозок говорить одне, але очі можуть бачити щось інше. Ось тут і криється справжній виклик. Чи зможете ви подолати ілюзію та відшукати правильну відповідь?

Підказка: сфокусуйте свій погляд на кутах, де часто люблять ховатися секрети.

Ви вже знайшли злодія? Ще одна підказка: злодій зазвичай тримає руку у чужих кишенях.

Досі не знайшли? Не сумуйте, правильна відповідь буде нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

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