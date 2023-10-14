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Игра в детектив: найдите вора на вечеринке за 8 секунд

14 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Игра в детектив: найдите вора на вечеринке за 8 секунд
Кто вор? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Приготовьтесь к испытанию, которое проверит вашу визуальную смекалку. Представьте себя детективом и за 8 секунд раскройте преступление, указав на участника вечеринки, нарушающего закон.

Оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

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Взгляните внимательно на картинку. Среди участников костюмированной вечеринки, посвященной Хэллоуину, есть вор. Под какой маской он прячется?

Сможете ли вы найти вора на вечеринке за 8 секунд?

Представьте себе такой сценарий: вы смотрите на изображение, содержащее скрытую тайну. Ваша задача — найти вора. Звучит просто, но вот в чем подвох: оптические иллюзии делают вещи сложными.

Они играют с вашим мозгом, мешая доверять своим глазам. Вор на этой вечеринке может умело маскироваться среди других, сливаясь с ними и заставлять вас сомневаться в том, что вы видите.

Мозг говорит одно, но глаза могут видеть что-нибудь другое. Вот здесь и кроется настоящий вызов. Сможете ли вы преодолеть иллюзию и найти правильный ответ?

Подсказка: сфокусируйте свой взгляд на углах, где часто любят скрываться секреты.

Вы уже нашли вора? Еще одна подсказка: вор обычно держит руку в чужих карманах.

До сих пор не нашли? Не унывайте, правильный ответ будет ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

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