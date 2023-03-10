Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Гвардія наступу: які зарплати обіцяють добровольцям arrow

Гвардія наступу: які зарплати обіцяють добровольцям

10 березня 2023 18:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Які зарплати обіцяють бійцям Гвардії наступу — голова МВС озвучив цифри
Зарплату бійців буде визначати й посада, на якій вони перебувають
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

На початку лютого МВС України оголосило про формування штурмових бригад "Гвардії наступу", до лав яких може вступити український доброволець як з досвідом, так і без. Їх завданням буде посилення оборони України та допомога ЗСУ у деокупації українських територій. 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу розповів, яку зарплату обіцяють бійцям Гвардії наступу. 

Читайте також:

Яка передбачена заробітна плата 

За його словами, наразі у місці постійної дислокації військові отримують від 25 тисяч гривень. Клименко зазначив, що ця сума є "мінімалкою" й остаточна заробітна плата буде визначатися районом перебування особи та веденням бойових дій. Також зарплатня буде залежати від звання. 

"Тобто, ця сума — це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання. Відповідно, від посади людини також залежатиме, яким буде його грошове забезпечення", — пояснив голова відомства.

Яка передбачена заробітна плата для бійців Гвардії наступу

Які пільги передбачено

Для тих, хто вступив до лав "Гвардії наступу" будуть діяти різні пільги, зокрема можна безкоштовно або на пільгових умовах здобувати вищу освіту у військових вишах під час служби.

Крім цього, кожен доброволець, який вступить до команди "Гвардії наступу", матиме щорічну відпустку, тривалість якої зростатиме зі збільшенням вислуги років.

А ще, окрім загального страхового стажу, служба у бригаді йде до стажу державної служби.

Гвардія наступу: які пільги передбачено

Раніше ми писали, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть. 

Нагадаємо, ми розповідали, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:14Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

Новина з фото

19:10 "Шахтар" готує гучний обмін бразильців

19:05 Авіація ЗСУ атакувала райони зосередження та позицію ЗРК окупантів, — Генштаб

Новина з фото

19:00 Захисники Донеччини отримали авто з Одеси

18:57 У Донецькій області гауляйтери вручають колаборантам партійні квитки партії "Єдина росія"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:41 Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці

Новина з відео

18:38 Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії

Новина з фото

18:35 Скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця та що розпродає блогер

Новина з відео

18:30 Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі

Ексклюзив

18:29Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

18:41 Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці

Новина з відео

18:38 Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії

Новина з відео

18:30 Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі

Ексклюзив

18:29Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

18:10 Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:30 Маленька одеситка Олександра Паскаль змогла повернутися до життя після втрати ніжки

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з відео

16:30 росія вивела у Чорне море один ракетоносій, — Гуменюк

Новина з відео

16:08 Поплавський у своєму стилі запрем'єрив кліп про офіцерів ЗСУ

Ексклюзив

16:07Прощання з "Да Вінчі" в Києві (фоторепортаж)

Ексклюзив

18:29Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 10 Березень 19:14

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

None 10 Березень 19:02

"Шахтар" готує гучний обмін бразильців

None 10 Березень 19:05

Авіація ЗСУ атакувала райони зосередження та позицію ЗРК окупантів, — Генштаб

None 10 Березень 17:01

Захисники Донеччини отримали авто з Одеси

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB