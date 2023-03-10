Які зарплати обіцяють бійцям Гвардії наступу — голова МВС озвучив цифри

Зарплату бійців буде визначати й посада, на якій вони перебувають

На початку лютого МВС України оголосило про формування штурмових бригад "Гвардії наступу", до лав яких може вступити український доброволець як з досвідом, так і без. Їх завданням буде посилення оборони України та допомога ЗСУ у деокупації українських територій.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу розповів, яку зарплату обіцяють бійцям Гвардії наступу.

Яка передбачена заробітна плата

За його словами, наразі у місці постійної дислокації військові отримують від 25 тисяч гривень. Клименко зазначив, що ця сума є "мінімалкою" й остаточна заробітна плата буде визначатися районом перебування особи та веденням бойових дій. Також зарплатня буде залежати від звання.

"Тобто, ця сума — це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання. Відповідно, від посади людини також залежатиме, яким буде його грошове забезпечення", — пояснив голова відомства.

Які пільги передбачено

Для тих, хто вступив до лав "Гвардії наступу" будуть діяти різні пільги, зокрема можна безкоштовно або на пільгових умовах здобувати вищу освіту у військових вишах під час служби.

Крім цього, кожен доброволець, який вступить до команди "Гвардії наступу", матиме щорічну відпустку, тривалість якої зростатиме зі збільшенням вислуги років.

А ще, окрім загального страхового стажу, служба у бригаді йде до стажу державної служби.

Раніше ми писали, в Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що таке Гвардія наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплату й пільги гарантуватимуть.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки триватиме підготовка бійців "Гвардії наступу" перед залученням до бойових дій.