Какие зарплаты обещают бойцам Гвардии наступления — глава МВД озвучил цифры

Гвардия наступления: какие зарплаты обещают добровольцам
В начале февраля МВД Украины объявило о формировании штурмовых бригад "Гвардии наступления", в ряды которых может вступить украинский доброволец как с опытом, так и без. Их задачей будет усиление обороны Украины и помощь ВСУ в деоккупации украинских территорий.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью Укринформу рассказал, какую зарплату обещают бойцам Гвардии наступления.
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Какая предусмотрена заработная плата
По его словам, в настоящее время в месте постоянной дислокации военные получают от 25 тысяч гривен. Клименко отметил, что эта сумма является "минималкой" и окончательная заработная плата будет определяться районом пребывания и ведением боевых действий. Также зарплата будет зависеть от звания.
"То есть эта сумма — это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека также будет зависеть, каким будет его денежное обеспечение", — пояснил глава ведомства.
Какие льготы предусмотрены
Для вступивших в ряды "Гвардии наступления" будут действовать разные льготы, в частности можно бесплатно или на льготных условиях получать высшее образование в военных вузах во время службы.
Кроме этого, каждый доброволец, вступивший в команду "Гвардии наступления", будет иметь ежегодный отпуск, продолжительность которого будет расти с увеличением выслуги лет.
А еще кроме общего страхового стажа служба в бригаде идет в стаж государственной службы.
Ранее мы писали, в Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что такое Гвардия наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплату и льготы будут гарантировать.
Напомним, мы рассказывали, сколько будет продолжаться подготовка бойцов "Гвардии наступления" перед привлечением к боевым действиям.