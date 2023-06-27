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Через ці причини мультивітамінні комплекси не працюють

27 червня 2023 10:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які вітаміни потрібно приймати при втомі
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Самопризначення мультивітамінних комплексів "від усього" може й не зашкодити вашому організму, але потрібно розуміти, що "чудо пігулки" можуть просто не спрацювати. Є декілька нюансів, які потрібно знати кожному. 

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова

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"Часто стикаюсь з тим, що люди, щоб вирішити якусь проблеми обирають саме мультивітамінні комплекси. Насправді це так не працює. Якщо у вас дійсно є дефіцит, наприклад вітаміну D, то мультивітамінний комплекс не вирішить цю проблему. У той час, як інших вітамінів, буде забагато", — повідомила лікарка. 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Які вітаміни краще не поєднувати 

Також вітаміни діляться на водорозчинні та жиророзчинні. І не найкращий варіант, коли вони знаходяться в одній капсулі. 

Водорозчинні вітаміни 

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Більшість вітамінів водорозчинні:

  • вітамін B1 (тіамін);
  • вітамін B2 (рибофлавін);
  • вітамін B3 (ніацин);
  • вітамін B5 (пантотенова кислота);
  • вітамін B6, (піридоксин);
  • вітамін B7 (біотин);
  • вітамін B9 (фолієва кислота);
  • вітамін В12 (ціанокобаламін);
  • вітамін С.

Будь-який надлишок водорозчинних вітамінів, таких як комплекс вітамінів B або вітамін C, виводиться з організму в процесі сечовипускання. Багато вітамінів групи B та вітамін C містяться в овочах (наприклад, листовій зелені або болгарському перці) та фруктах (наприклад, ківі або цитрусових).

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Жиророзчинні вітаміни

Жиророзчинні вітаміни розчиняються, як ви вже здогадалися, у жирах. Ці вітаміни всмоктуються жировими кульками в організмі, а потім розносяться кровотоком.

Є всього чотири жиророзчинні вітаміни:

  • вітамін А;
  • вітамін D;
  • вітамін Е;
  • вітамін К.

Жиророзчинні вітаміни містяться в джерелах їжі з високим вмістом жирів, таких як яєчні жовтки, печінка, яловичина, жирна риба та молочні продукти. На відміну від водорозчинних вітамінів, надлишок жиророзчинних вітамінів не виводиться з організму відразу. Натомість вони зберігаються в печінці і жировій тканині для подальшого використання.

Раніше ми писали, кому не можна приймати фолієву кислоту.

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