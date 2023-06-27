Які вітаміни потрібно приймати при втомі

Через ці причини мультивітамінні комплекси не працюють
Самопризначення мультивітамінних комплексів "від усього" може й не зашкодити вашому організму, але потрібно розуміти, що "чудо пігулки" можуть просто не спрацювати. Є декілька нюансів, які потрібно знати кожному.
Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.
"Часто стикаюсь з тим, що люди, щоб вирішити якусь проблеми обирають саме мультивітамінні комплекси. Насправді це так не працює. Якщо у вас дійсно є дефіцит, наприклад вітаміну D, то мультивітамінний комплекс не вирішить цю проблему. У той час, як інших вітамінів, буде забагато", — повідомила лікарка.
Які вітаміни краще не поєднувати
Також вітаміни діляться на водорозчинні та жиророзчинні. І не найкращий варіант, коли вони знаходяться в одній капсулі.
Водорозчинні вітаміни
Більшість вітамінів водорозчинні:
- вітамін B1 (тіамін);
- вітамін B2 (рибофлавін);
- вітамін B3 (ніацин);
- вітамін B5 (пантотенова кислота);
- вітамін B6, (піридоксин);
- вітамін B7 (біотин);
- вітамін B9 (фолієва кислота);
- вітамін В12 (ціанокобаламін);
- вітамін С.
Будь-який надлишок водорозчинних вітамінів, таких як комплекс вітамінів B або вітамін C, виводиться з організму в процесі сечовипускання. Багато вітамінів групи B та вітамін C містяться в овочах (наприклад, листовій зелені або болгарському перці) та фруктах (наприклад, ківі або цитрусових).
Жиророзчинні вітаміни
Жиророзчинні вітаміни розчиняються, як ви вже здогадалися, у жирах. Ці вітаміни всмоктуються жировими кульками в організмі, а потім розносяться кровотоком.
Є всього чотири жиророзчинні вітаміни:
- вітамін А;
- вітамін D;
- вітамін Е;
- вітамін К.
Жиророзчинні вітаміни містяться в джерелах їжі з високим вмістом жирів, таких як яєчні жовтки, печінка, яловичина, жирна риба та молочні продукти. На відміну від водорозчинних вітамінів, надлишок жиророзчинних вітамінів не виводиться з організму відразу. Натомість вони зберігаються в печінці і жировій тканині для подальшого використання.
Раніше ми писали, кому не можна приймати фолієву кислоту.