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По этим причинам мультивитаминные комплексы не работают

27 июня 2023 10:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие витамины нужно принимать при усталости
Иллюстративный образ. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Самоназначение мультивитаминных комплексов "от всего" может и не повредить вашему организму, но нужно понимать, что "чудо-таблетки" могут просто не сработать. Есть несколько нюансов, которые нужно знать каждому.

Об этом сообщила диетология Юлия Макаренкова.

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"Часто сталкиваюсь с тем, что люди, чтобы решить какую-то проблему, выбирают именно мультивитаминные комплексы. На самом деле это так не работает. Если у вас действительно есть дефицит, например витамина D, то мультивитаминный комплекс не решит эту проблему. В то время как других витаминов будет с избытком", — сообщила врач.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Какие витамины лучше не совмещать

Также витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. И не самый лучший вариант, когда они находятся в одной капсуле.

Водорастворимые витамины

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Большинство витаминов водорастворимы:

  • витамин B1 (тиамин);
  • витамин B2 (рибофлавин);
  • витамин B3 (ниацин);
  • витамин B5 (пантотеновая кислота);
  • витамин B6, (пиридоксин);
  • витамин B7 (биотин);
  • витамин B9 (фолиевая кислота);
  • витамин В12 (цианокобаламин);
  • Витамин С.

Любой избыток водорастворимых витаминов, таких как комплекс витаминов B или C, выводится из организма в процессе мочеиспускания. Многие витамины группы B и витамин C содержатся в овощах (например, листовой зелени или болгарском перце) и фруктах (например, киви или цитрусовых).

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Жирорастворимые витамины

Жирорастворимые витамины растворяются, как вы уже догадались, в жирах. Эти витамины всасываются жировыми шариками в организме, а затем разносятся кровотоком.

Есть всего четыре жирорастворимых витамина:

  • витамин А;
  • витамин D;
  • витамин Е;
  • витамин К.

Жирорастворимые витамины содержатся в источниках пищи с высоким содержанием жиров, таких как яичные желтки, печень, говядина, жирная рыба и молочные продукты. В отличие от водорастворимых витаминов избыток жирорастворимых витаминов не выводится из организма сразу. Вместо этого они хранятся в печени и жировой ткани для дальнейшего использования.

Раньше мы писали, кому нельзя принимать фолиевую кислоту.

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