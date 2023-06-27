Какие витамины нужно принимать при усталости

По этим причинам мультивитаминные комплексы не работают
Самоназначение мультивитаминных комплексов "от всего" может и не повредить вашему организму, но нужно понимать, что "чудо-таблетки" могут просто не сработать. Есть несколько нюансов, которые нужно знать каждому.
Об этом сообщила диетология Юлия Макаренкова.
"Часто сталкиваюсь с тем, что люди, чтобы решить какую-то проблему, выбирают именно мультивитаминные комплексы. На самом деле это так не работает. Если у вас действительно есть дефицит, например витамина D, то мультивитаминный комплекс не решит эту проблему. В то время как других витаминов будет с избытком", — сообщила врач.
Какие витамины лучше не совмещать
Также витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. И не самый лучший вариант, когда они находятся в одной капсуле.
Водорастворимые витамины
Большинство витаминов водорастворимы:
- витамин B1 (тиамин);
- витамин B2 (рибофлавин);
- витамин B3 (ниацин);
- витамин B5 (пантотеновая кислота);
- витамин B6, (пиридоксин);
- витамин B7 (биотин);
- витамин B9 (фолиевая кислота);
- витамин В12 (цианокобаламин);
- Витамин С.
Любой избыток водорастворимых витаминов, таких как комплекс витаминов B или C, выводится из организма в процессе мочеиспускания. Многие витамины группы B и витамин C содержатся в овощах (например, листовой зелени или болгарском перце) и фруктах (например, киви или цитрусовых).
Жирорастворимые витамины
Жирорастворимые витамины растворяются, как вы уже догадались, в жирах. Эти витамины всасываются жировыми шариками в организме, а затем разносятся кровотоком.
Есть всего четыре жирорастворимых витамина:
- витамин А;
- витамин D;
- витамин Е;
- витамин К.
Жирорастворимые витамины содержатся в источниках пищи с высоким содержанием жиров, таких как яичные желтки, печень, говядина, жирная рыба и молочные продукты. В отличие от водорастворимых витаминов избыток жирорастворимых витаминов не выводится из организма сразу. Вместо этого они хранятся в печени и жировой ткани для дальнейшего использования.
Раньше мы писали, кому нельзя принимать фолиевую кислоту.