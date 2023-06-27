Какие витамины нужно принимать при усталости

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Самоназначение мультивитаминных комплексов "от всего" может и не повредить вашему организму, но нужно понимать, что "чудо-таблетки" могут просто не сработать. Есть несколько нюансов, которые нужно знать каждому.

Об этом сообщила диетология Юлия Макаренкова.

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"Часто сталкиваюсь с тем, что люди, чтобы решить какую-то проблему, выбирают именно мультивитаминные комплексы. На самом деле это так не работает. Если у вас действительно есть дефицит, например витамина D, то мультивитаминный комплекс не решит эту проблему. В то время как других витаминов будет с избытком", — сообщила врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Какие витамины лучше не совмещать

Также витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. И не самый лучший вариант, когда они находятся в одной капсуле.

Водорастворимые витамины

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Большинство витаминов водорастворимы:

витамин B1 (тиамин);

витамин B2 (рибофлавин);

витамин B3 (ниацин);

витамин B5 (пантотеновая кислота);

витамин B6, (пиридоксин);

витамин B7 (биотин);

витамин B9 (фолиевая кислота);

витамин В12 (цианокобаламин);

Витамин С.

Любой избыток водорастворимых витаминов, таких как комплекс витаминов B или C, выводится из организма в процессе мочеиспускания. Многие витамины группы B и витамин C содержатся в овощах (например, листовой зелени или болгарском перце) и фруктах (например, киви или цитрусовых).

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Жирорастворимые витамины

Жирорастворимые витамины растворяются, как вы уже догадались, в жирах. Эти витамины всасываются жировыми шариками в организме, а затем разносятся кровотоком.

Есть всего четыре жирорастворимых витамина:

витамин А;

витамин D;

витамин Е;

витамин К.

Жирорастворимые витамины содержатся в источниках пищи с высоким содержанием жиров, таких как яичные желтки, печень, говядина, жирная рыба и молочные продукты. В отличие от водорастворимых витаминов избыток жирорастворимых витаминов не выводится из организма сразу. Вместо этого они хранятся в печени и жировой ткани для дальнейшего использования.

Раньше мы писали, кому нельзя принимать фолиевую кислоту.