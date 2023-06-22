Кому не можна приймати фолієву кислоту

Фолієва кислота. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Фолієва кислота вважається жіночим вітаміном. Також його призначають вагітним жінкам, оскільки він відіграє важливу роль у формуванні плоду. Проте є люди, яким цей вітамін протипоказаний.

Про це повідомила дієтологиня Юлія Макаренкова.

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Що таке фолієва кислота?

"Фолієва кислота — це той самий вітамін, який називають жіночим, а також його призначають вагітним. Фолієва кислота це не активна форма вітаміну В9. Це означає, шо вона недоступна і погано засвоюється організмом", — повідомила дієтологиня.

Жменя вітамінів. Фото: Freepik

Кому не підходить фолієва кислота

"Зокрема, людям із генетичними поліморфізмом саме форма фолієвої кислоти не підходить. В цьому випадку вона гірше засвоюється, бо організм витрачає більше ресурсу на її засвоєння", — додада Юлія Макаренкова.

Генний поліморфізм — це різні успадковані варіації у структурі ДНК. Поліморфізми генів переважно визначають індивідуальні відмінності будь-яких якостей людини: колір очей чи волосся, групу крові, форму носа тощо. Деякі з поліморфізмів можуть бути одним із факторів схильності до захворювань, для розвитку яких необхідна наявність такої спадкової схильності плюс вплив несприятливих зовнішніх умов: характеру харчування, надходження в організм токсинів, нестачі вітамінів та інше.

Капсули з фолієвою кислотою. Фото: Freepik

Існують ще дві форми фолієвої кислоти, які йдуть в обхід ферменту:

метилфолат;

фолінова кислота.

"Але й тут потрібно бути обережними, тому що метилфолат в п'ять разів сильніший за дією ніж фолієва кислота. Тому варто правильно обирати дозування й розуміти наслідки", — резюмувала дієтологиня.

Раніше ми писали, кому обов'язково потрібно приймати фолієву кислоту.