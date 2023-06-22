Кому нельзя принимать фолиевую кислоту

Фолиевая кислота. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Фолиевая кислота считается женским витамином. Также его назначают беременным женщинам, поскольку он играет немаловажную роль в формировании плода. Однако есть люди, которым этот витамин противопоказан.

Об этом сообщила диетолог Юлия Макаренкова.

Читайте также:

Что такое фолиевая кислота?

"Фолиевая кислота — это тот же витамин, который называют женским, а также его назначают беременным. Фолиевая кислота это не активная форма витамина В9. Это значит, что она недоступна и плохо усваивается организмом", — сообщила диетолог.

Горсть витаминов. Фото: Freepik

Кому не подходит фолиевая кислота

"В частности людям с генетическими полиморфизмом именно форма фолиевой кислоты не подходит. В этом случае она хуже усваивается, потому что организм тратит больше ресурса на ее усвоение", — добавила Юлия Макаренкова.

Генный полиморфизм — это различные унаследованные вариации в структуре ДНК. Полиморфизмы генов в основном определяют индивидуальные отличия любых качеств человека: цвет глаз или волос, группу крови, форму носа и т.д. Некоторые из полиморфизмов могут быть одним из факторов предрасположенности к заболеваниям, для развития которых необходимо наличие такой наследственной предрасположенности плюс влияние неблагоприятных внешних условий: характер питания, поступление в организм токсинов, недостаток витаминов и другое.

Капсулы с фолиевой кислотой. Фото: Freepik

Существуют еще две формы фолиевой кислоты, идущие в обход фермента:

метилфолат;

фолиновая кислота.

"Но и здесь нужно быть осторожными, потому что метилфолат в пять раз сильнее действия чем фолиевая кислота. Поэтому следует правильно выбирать дозировку и понимать последствия", — резюмировала диетолог.

Раньше мы писали, кому обязательно нужно принимать фолиевую кислоту.