Як позбутися від здуття живота

Здуття живота. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Здуття живота може виникати періодично або бути хронічним. Важливо знати причину цього симптому та вміти вчасно від нього позбутися.

Про це повідомила гастроентерологиня, терапевт Євгенія Белінська.

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Здуття може виникати епізодично:

на тлі вживання певних продуктів, які містять коротколанцюгові вуглеводи FODMAP;

як реакція на стресові умови (нижче у стрічці є допис, про вплив стресу на ШКТ).

Таблетки в лодоні. Фото: Freepik

"Здуття також може турбувати незалежно від того, що входить в раціон. В нормі у кишківнику продукується до 2-х літрів газів на добу, зазвичай вони не завдають нам клопоту, але є пацієнти з вісцеральною гіперчутливістю, які будуть відчувати дискомфорт в черевній порожнині", — повідомила лікарка.

Отож перше завдання, яке перед нами постає — яка причина здуття? Від цього буде залежати, чи є необхідність у призначенні ліків, чи достатньо корекції раціону або причина у стресових факторах чи наявності вісцеральної гіперчутливості.

Відсутність здуття живота. Фото: Freepik

"Якщо ви помітили, що здуття почало бути регулярним гостем, заведіть харчовий щоденник та спробуйте самостійно відслідкувати зв‘язок із продуктами харчування. Це буде гарною підказкою для лікаря, куди рухатись далі", — додала Євгенія Белінська.

Які патології можуть проявляти себе здуттям:

хелікобактерна інфекція;

дуодено-гастральний рефлюкс;

порушення реологічних властивостей жовчі або її потрапляння у кишківник;

зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози;

запальні захворювання тонкого і/або товстого кишківника;

синдром надмірного бактеріального росту;

непереносимість глютену або лактози. Целіакія;

харчова алергія;

гельмінтози;

неврологічні та кардіологічні хвороби:

демієлінізуючих захворювання, стан після гострого порушення мозкового кровообігу, ішемічна хвороба серця тощо;

ішемічне ураження судин черевної порожнини;

синдром подразненого кишківника.

Таблетка та склянка води. Фото: Freepik

Здуття може бути побічною дією деяких ліків:

антибактеріальних препаратів;

КОК.

Що випити від здуття?

Якщо здуття турбує час від часу в якості швидкої допомоги можна використовувати препарати, що містять диметикон/симетикон.

"З’їдати відро вугілля не потрібно (чомусь саме воно в очах пацієнтів апріорі є корисним), бо може бути закреп. Якщо ж здуття регулярно вас турбує, варто звернутися до лікаря. Практично кожна з вище перерахованих патологій має один прояв в якості здуття. Щоб не робити простирадло обстежень, потрібно спочатку піти до лікаря, а далі вже за допомогою диф.діагностики він визначить, які обстеження необхідні саме вам", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали про прості правила, як уникнути кишкових інфекцій влітку.