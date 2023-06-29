Как избавиться от вздутия живота

Вздутие живота. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вздутие живота может возникать периодически или быть хроническим. Важно знать причину этого симптома и уметь вовремя от него избавиться.

Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Евгения Белинская.

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Вздутие может возникать эпизодически:

на фоне употребления определенных продуктов, содержащих короткоцепочечные углеводы FODMAP;

как реакция на стрессовые условия (ниже в ленте есть сообщение, о влиянии стресса на ЖКТ).

Таблетки в лодоне. Фото: Freepik

"Вздутие также может беспокоить независимо от того, что входит в рацион. В норме в кишечнике продуцируется до 2-х литров газов в сутки, обычно они не доставляют нам хлопот, но есть пациенты с висцеральной гиперчувствительностью, которые будут испытывать дискомфорт в брюшной полости", – сообщила врач.

Итак, первое задание, которое перед нами встает — какая причина вздутия? От этого будет зависеть, есть ли необходимость в назначении лекарства, достаточно ли коррекции рациона или причина в стрессовых факторах или наличия висцеральной гиперчувствительности.

Отсутствие вздутия живота. Фото: Freepik

"Если вы заметили, что вздутие начало быть регулярным гостем, заведите пищевой дневник и попытайтесь самостоятельно отследить связь с продуктами питания. Это будет хорошей подсказкой для врача, куда двигаться дальше", — добавила Евгения Белинская.

Какие патологии могут проявлять себя вздутием:

хеликобактерная инфекция;

дуодено-гастральный рефлюкс;

нарушение реологических свойств желчи или ее попадание в кишечник;

внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы;

воспалительные заболевания тонкого и/или толстого кишечника;

синдром чрезмерного бактериального роста;

непереносимость глютена или лактозы. Телеокия;

пищевая аллергия;

гельминтозы;

неврологические и кардиологические болезни:

демиелинизующее заболевание, состояние после острого нарушения мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца и т.п.;

ишемическое поражение сосудов брюшной полости;

синдром раздраженного кишечника.

Таблетка и стакан воды. Фото: Freepik

Вздутие может быть побочным действием некоторых лекарств:

антибактериальных препаратов;

КОК.

Что выпить от вздутия?

Если вздутие время от времени беспокоит в качестве скорой помощи можно использовать препараты, содержащие диметикон/симетикон.

"Съедать ведро угля не нужно (почему-то именно оно в глазах пациентов априори полезно), потому что может быть закреп. Если же вздутие регулярно вас беспокоит, стоит обратиться к врачу. Практически каждая из вышеперечисленных патологий имеет одно проявление в качестве вздутия. Чтобы не делать простыню обследований, нужно сначала пойти к врачу, а дальше уже с помощью диф.диагностики он определит, какие обследования необходимы именно вам", — резюмировала врач.

Раньше мы писали о простых правилах, как избежать кишечных инфекций летом.