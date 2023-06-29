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Как быстро избавиться от вздутия живота

29 июня 2023 02:02
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как избавиться от вздутия живота
Вздутие живота. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Вздутие живота может возникать периодически или быть хроническим. Важно знать причину этого симптома и уметь вовремя от него избавиться.

Об этом сообщила гастроэнтеролог, терапевт Евгения Белинская.

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Вздутие может возникать эпизодически:

  • на фоне употребления определенных продуктов, содержащих короткоцепочечные углеводы FODMAP;
  • как реакция на стрессовые условия (ниже в ленте есть сообщение, о влиянии стресса на ЖКТ).
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Таблетки в лодоне. Фото: Freepik

"Вздутие также может беспокоить независимо от того, что входит в рацион. В норме в кишечнике продуцируется до 2-х литров газов в сутки, обычно они не доставляют нам хлопот, но есть пациенты с висцеральной гиперчувствительностью, которые будут испытывать дискомфорт в брюшной полости", – сообщила врач.

Итак, первое задание, которое перед нами встает — какая причина вздутия? От этого будет зависеть, есть ли необходимость в назначении лекарства, достаточно ли коррекции рациона или причина в стрессовых факторах или наличия висцеральной гиперчувствительности.

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Отсутствие вздутия живота. Фото: Freepik

"Если вы заметили, что вздутие начало быть регулярным гостем, заведите пищевой дневник и попытайтесь самостоятельно отследить связь с продуктами питания. Это будет хорошей подсказкой для врача, куда двигаться дальше",  добавила Евгения Белинская.

Какие патологии могут проявлять себя вздутием:

  • хеликобактерная инфекция;
  • дуодено-гастральный рефлюкс;
  • нарушение реологических свойств желчи или ее попадание в кишечник;
  • внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы;
  • воспалительные заболевания тонкого и/или толстого кишечника;
  • синдром чрезмерного бактериального роста;
  • непереносимость глютена или лактозы. Телеокия;
  • пищевая аллергия;
  • гельминтозы;
  • неврологические и кардиологические болезни:
  • демиелинизующее заболевание, состояние после острого нарушения мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца и т.п.;
  • ишемическое поражение сосудов брюшной полости;
  • синдром раздраженного кишечника.
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Таблетка и стакан воды. Фото: Freepik

Вздутие может быть побочным действием некоторых лекарств:

  • антибактериальных препаратов;
  • КОК.

Что выпить от вздутия?

Если вздутие время от времени беспокоит в качестве скорой помощи можно использовать препараты, содержащие диметикон/симетикон.

"Съедать ведро угля не нужно (почему-то именно оно в глазах пациентов априори полезно), потому что может быть закреп. Если же вздутие регулярно вас беспокоит, стоит обратиться к врачу. Практически каждая из вышеперечисленных патологий имеет одно проявление в качестве вздутия. Чтобы не делать простыню обследований, нужно сначала пойти к врачу, а дальше уже с помощью диф.диагностики он определит, какие обследования необходимы именно вам", — резюмировала врач.

Раньше мы писали о простых правилах, как избежать кишечных инфекций летом.

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