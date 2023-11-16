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Які мутації штаму Омікрон є в Україні — відповідь ЦГЗ

16 листопада 2023 17:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Які мутації штаму Омікрон є в Україні — відповідь ЦГЗ
Медикиня в одній з коронавірусних лікарень. Ілюстративне фото: CTK Photo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров’я МОЗ України за результатами секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів штам коронавірусу "Омікрон". Їх було знайдено у восьми областях України.

Про результати повідомила пресслужба ЦГЗ МОЗ України

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Штам "Омікрон" мутує

Мутації "Омікрону" було виявлено у:

  • Хмельницькій (13 зразків);
  • Чернігівській (8);
  • Черкаській (8);
  • Чернівецькій (6);
  • Львівській (12);
  • Київській (11);
  • Сумській (10);
  • Рівненській (6) областях.

Тобто загалом лабораторією було підтверджено 74 випадки.

Найпоширеніші мутації штаму та його різновиди:

  • XBB. 1.16;
  • XBB. 1.42;
  • XBB. 1.5;
  • XBB. 1.9;
  • XBB. 2.3.; 
  • HK.3; 
  • GE.1;
  • EG.5.

Крім того, минулого тижня за допомогою секвенування фахівці ЦГЗ виявили мутації у стічних водах в:

  • Рівненській (у 6 зразках);
  • Чернігівській (10); 
  • Чернівецькій (10)
  • та Київській областях (6).

Йдеться про мутації XBB (найбільш поширена), EG.5, FL.1.5, FG.2.

В установі вчергове наголошують: найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили, що в Україні взимку можуть оголосити локальний карантин. Водночас на Рівненщині виявили штам коронавірусу "Пірола". 

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