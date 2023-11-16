Які мутації штаму Омікрон є в Україні — відповідь ЦГЗ

Медикиня в одній з коронавірусних лікарень. Ілюстративне фото: CTK Photo

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров’я МОЗ України за результатами секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів штам коронавірусу "Омікрон". Їх було знайдено у восьми областях України.

Про результати повідомила пресслужба ЦГЗ МОЗ України.

Читайте також:

Штам "Омікрон" мутує

Мутації "Омікрону" було виявлено у:

Хмельницькій (13 зразків);

Чернігівській (8);

Черкаській (8);

Чернівецькій (6);

Львівській (12);

Київській (11);

Сумській (10);

Рівненській (6) областях.

Тобто загалом лабораторією було підтверджено 74 випадки.

Найпоширеніші мутації штаму та його різновиди:

XBB. 1.16;

XBB. 1.42;

XBB. 1.5;

XBB. 1.9;

XBB. 2.3.;

HK.3;

GE.1;

EG.5.

Крім того, минулого тижня за допомогою секвенування фахівці ЦГЗ виявили мутації у стічних водах в:

Рівненській (у 6 зразках);

Чернігівській (10);

Чернівецькій (10)

та Київській областях (6).

Йдеться про мутації XBB (найбільш поширена), EG.5, FL.1.5, FG.2.

В установі вчергове наголошують: найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили, що в Україні взимку можуть оголосити локальний карантин. Водночас на Рівненщині виявили штам коронавірусу "Пірола".