Які мутації штаму Омікрон є в Україні — відповідь ЦГЗ
Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Центру громадського здоров’я МОЗ України за результатами секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів штам коронавірусу "Омікрон". Їх було знайдено у восьми областях України.
Про результати повідомила пресслужба ЦГЗ МОЗ України.
Штам "Омікрон" мутує
Мутації "Омікрону" було виявлено у:
- Хмельницькій (13 зразків);
- Чернігівській (8);
- Черкаській (8);
- Чернівецькій (6);
- Львівській (12);
- Київській (11);
- Сумській (10);
- Рівненській (6) областях.
Тобто загалом лабораторією було підтверджено 74 випадки.
Найпоширеніші мутації штаму та його різновиди:
- XBB. 1.16;
- XBB. 1.42;
- XBB. 1.5;
- XBB. 1.9;
- XBB. 2.3.;
- HK.3;
- GE.1;
- EG.5.
Крім того, минулого тижня за допомогою секвенування фахівці ЦГЗ виявили мутації у стічних водах в:
- Рівненській (у 6 зразках);
- Чернігівській (10);
- Чернівецькій (10)
- та Київській областях (6).
Йдеться про мутації XBB (найбільш поширена), EG.5, FL.1.5, FG.2.
В установі вчергове наголошують: найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є доступна та безоплатна вакцинація. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплень.
Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили, що в Україні взимку можуть оголосити локальний карантин. Водночас на Рівненщині виявили штам коронавірусу "Пірола".
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