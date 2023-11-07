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На Рівненщині виявили новий вид коронавірусу

7 листопада 2023 18:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Цього тижня була вперше зафіксована поява вірусу "Пірола" на території України у Рівненській області. Ним захворіла 20 річна дівчина.
Хвора на коронавірус у лікарні. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Рівненщині був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу "Омікрон". У МОЗ зазначили, що його назва "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20 років.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

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Перший випадок захворювання новим видом коронавірусу "Пірола"

За словами головного державного санітарного лікаря, щотижня з кожної області МОЗ отримує певний набір зразків від пацієнтів, що захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Відповідно так у міністерстві ідентифікують штами вірусу. Він додав, що такий процес робиться від початку широкомасштабної війни і це дає можливість прогнозувати розвиток епідемічної ситуації.

Саме внаслідок таких перевірок було виявлено появу вірусу "Пірола" на території України у Рівненській області цього тижня. Ним захворіла 20 річна дівчина.

"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" та всі інші — це все відхилення від базової лінії "Омікрону". І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають у тому, що кожна нова мутація призводить того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно в них зберігається захисна дія вакцини", — зазначив Ігор Кузін

Він наголосив, що люди, які мають повний курс вакцинації, все одно переносять інфекцію або в легкій формі, або не хворіють взагалі.

Новий коронавірус "Пірола"

Новий субваріант вірусу під назвою "Pirola" вперше було зафіксовано влітку в Ізраїлі, потім його виявили у США, Данії та Великій Британії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу, як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Симптоми субваріанта "Піроли" такі самі, як і в інших варіантах COVID-19 — нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей і висип.

Нагадаємо, у Києві за 43-й тиждень поточного року зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на коронавірус. За поточний тиждень на нього захворіли 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років.

У МОЗ розповіли, скільки українців заразилися на гепатит А. Станом на 6 листопада, спалах вірусного гепатиту А зафіксовано тільки у Вінницькій області. Поодинокі випадки є також в інших областях країни. Фахівці вивчають джерело зараження.

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