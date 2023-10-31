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В Киеве в течение недели от коронавируса умерло 5 человек

31 октября 2023 16:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве в течение недели от коронавируса умерло 5 человек
Медики в коронавирусном отделении. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве за 43-ю неделю текущего года зарегистрировано 12 992 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом. За текущую неделю им заболели 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава, пишет Телевизионная служба новостей.

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Сообщается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,9%. В настоящее время он составляет 440,1.

За текущую неделю количество больных коронавирусом составляет 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет. Госпитализированы 126 человек, из которых 39 пациентов – дети. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 17 пациентов, в том числе 1 ребенок. На минувшей неделе зарегистрировали пять смертей.

Отмечается, что наиболее действенной защитой от тяжелого течения коронавируса есть вакцинация.

Напомним, что ранее коронавирус был замечен в Одессе. В настоящее время в инфекционных больницах с этим диагнозом находятся 27 пациентов. Еще раньше о его возвращении заговорили в ВОЗ, призвав страны подготовиться.

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