В Києві впродовж тижня від коронавірусу померло 5 осіб

Медики в коронавірусному відділенні. Фото: EPA/UPG

У Києві за 43-й тиждень поточного року зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на коронавірус. За поточний тиждень на нього захворіли 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, пише Телевізійна служба новин.

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Повернення коронавірусу

Повідомляється, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 44,9%. Наразі він становить 440,1.

За поточний тиждень кількість хворих на коронавірус складає 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років. Шпиталізовано 126 осіб, з яких 39 пацієнтів — діти. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 17 пацієнтів, зокрема 1 дитина. Минулого тижня зареєстрували п’ять смертей.

Наголошується, що найдієвішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусу є вакцинація.

Нагадаємо, що раніше коронавірус був помічений в Одесі. Наразі в інфекційних лікарнях з цим діагнозом перебувають 27 пацієнтів. Ще раніше про його повернення заговорили у ВООЗ, закликавши країни підготуватися.