На этой неделе впервые зафиксировано появление вируса "Пирола" на территории Украины в Ровенской области. Им заболела 20-летняя девушка.

Больная коронавирусом в больнице. Фото: УНИАН

В Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса "Омикрон". В Минздраве отметили, что его название "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодой девушки в возрасте 20 лет.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

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Первый случай заболевания новым видом коронавируса "Пирола"

По словам главного государственного санитарного врача, еженедельно из каждой области Минздрав получает определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Соответственно так в министерстве идентифицируют штаммы вируса. Он добавил, что такой процесс делается с начала широкомасштабной войны и это позволяет прогнозировать развитие эпидемической ситуации.

Именно в результате таких проверок было обнаружено появление вируса "Пирола" на территории Украины в Ровенской области на этой неделе. Им заболела 20-летняя девушка.

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные — это все отклонения от базовой линии "Омикрона". И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается скрываться от иммунитета и все больше людей, прошедших даже полный курс вакцинации, имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины», — отметил Игорь Кузин.

Он подчеркнул, что люди, имеющие полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию либо в легкой форме, либо не болеют вообще.

Новый коронавирус "Пирола"

Новый субвариант вируса под названием "Pirola" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса, как нуждающегося в мониторинге на уровне каждой страны.

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же, как и в других вариантах COVID-19 — насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Напомним, в Киеве за 43-ю неделю текущего года зарегистрировано 12 992 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом. За текущую неделю заболели 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет.

В Минздраве рассказали, сколько украинцев заразились гепатитом А. По состоянию на 6 ноября вспышка вирусного гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Единичные случаи есть также в других областях страны. Специалисты изучают источник заражения.