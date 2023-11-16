Какие мутации штамма Омикрон есть в Украине — ответ ЦОЗ
Референс-лаборатория диагностики ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов Центра общественного здоровья МОЗ Украины по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов штамм коронавируса "Омикрон". Они были найдены в восьми областях Украины.
О результатах сообщила пресс-служба ЦОС МОЗ Украины.
Штамм "Омикрон" мутирует
Мутации "Омикрона" были обнаружены в:
- Хмельницкой (13 образцов);
- Черниговской (8);
- Черкасской (8);
- Черновицкой (6);
- Львовской (12);
- Киевской (11);
- Сумской (10);
- Ровенской (6) областях.
То есть в общей сложности лабораторией было подтверждено 74 случая.
Самые распространенные мутации штамма и их разновидности:
- XBB. 1.16;
- XBB. 1.42;
- XBB. 1.5;
- XBB. 1.9;
- XBB. 2.3.;
- HK.3;
- GE.1;
- EG.5.
Кроме того, на прошлой неделе с помощью секвенирования специалисты ЦОС обнаружили мутации в сточных водах:
- Ровенской (в 6 образцах);
- Черниговской (10);
- Черновицкой (10)
- и в Киевской областях (6).
Речь идет о мутациях XBB (наиболее распространенное), EG.5, FL.1.5, FG.2.
В учреждении в очередной раз отмечают: наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания является доступная и безвозмездная вакцинация. Получить прививку можно, обратившись к семейному врачу или пунктам прививок.
Напомним, что ранее в МОЗ заявили, что в Украине зимой могут объявить локальный карантин. В то же время в Ровенской области обнаружили штамм коронавируса "Пирола".
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