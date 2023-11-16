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Какие мутации штамма Омикрон есть в Украине — ответ ЦОЗ

16 ноября 2023 17:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какие мутации штамма Омикрон есть в Украине — ответ ЦОЗ
Медик в одной из коронавирусных больниц. Иллюстративное фото: CTK Photo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Референс-лаборатория диагностики ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов Центра общественного здоровья МОЗ Украины по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов штамм коронавируса "Омикрон". Они были найдены в восьми областях Украины.

О результатах сообщила пресс-служба ЦОС МОЗ Украины.

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Штамм "Омикрон" мутирует

Мутации "Омикрона" были обнаружены в:

  • Хмельницкой (13 образцов);
  • Черниговской (8);
  • Черкасской (8);
  • Черновицкой (6);
  • Львовской (12);
  • Киевской (11);
  • Сумской (10);
  • Ровенской (6) областях.

То есть в общей сложности лабораторией было подтверждено 74 случая.

Самые распространенные мутации штамма и их разновидности:

  • XBB. 1.16;
  • XBB. 1.42;
  • XBB. 1.5;
  • XBB. 1.9;
  • XBB. 2.3.;
  • HK.3;
  • GE.1;
  • EG.5.

Кроме того, на прошлой неделе с помощью секвенирования специалисты ЦОС обнаружили мутации в сточных водах:

  • Ровенской (в 6 образцах);
  • Черниговской (10);
  • Черновицкой (10)
  • и в Киевской областях (6).

Речь идет о мутациях XBB (наиболее распространенное), EG.5, FL.1.5, FG.2.

В учреждении в очередной раз отмечают: наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания является доступная и безвозмездная вакцинация. Получить прививку можно, обратившись к семейному врачу или пунктам прививок.

Напомним, что ранее в МОЗ заявили, что в Украине зимой могут объявить локальный карантин. В то же время в Ровенской области обнаружили штамм коронавируса "Пирола".

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