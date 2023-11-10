Кабмін дозволив відкривати лікарняні дистанційно, але є умови

Лікар за роботою. Ілюстративне фото: Google

Український уряд знову дозволив українцям зможуть відкривати лікарняний дистанційно до п'яти днів. Але, як зазначається, у разі наявності симптомів коронавірусу, грипу чи ГРВІ.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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"Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення", — зазначила вона.

За словами Карчевич, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу чи ГРВІ пацієнт отримає можливість звернутися до лікаря дистанційно, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє лікарняний на період до п'яти днів.

Для лікування лікар також може виписати електронний рецепт у дистанційному режимі.

У МОЗ підкреслили, що якщо дію лікарняного треба буде продовжити більшим періодом, ніж п'ять днів, то пацієнт повинен обов'язково прийти на прийом до лікаря.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ заявили, що на Рівненщині виявили штам коронавірусу "Пірола". Водночас в українському офісі ВООЗ заявили про різке зростання захворювань на інфекційні захворювання.