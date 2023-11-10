Кабмин разрешил открывать больничные дистанционно, но есть условия

Врач за работой. Иллюстративное фото: Google

Украинское правительство снова разрешило украинцам открывать больничный дистанционно до пяти дней. Но, как отмечается, при наличии симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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"Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения", — отметила она.

По словам Карчевич, в случае наличия симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ, пациент получит возможность обратиться к врачу дистанционно, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет больничный на период до пяти дней.

Для лечения врач может выписать электронный рецепт в дистанционном режиме.

В МОЗ подчеркнули, что если действие больничного нужно будет продлить большим периодом, чем пять дней, то пациент должен обязательно прийти на прием к врачу.

Напомним, что ранее в МОЗ заявили, что в Ровенской области обнаружили штамм коронавируса "Пирола". В то же время в украинском офисе ВОЗ заявили о резком росте заболеваний инфекционными заболеваниями.