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Кабмин разрешил открывать больничные дистанционно, но есть условия

10 ноября 2023 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кабмин разрешил открывать больничные дистанционно, но есть условия
Врач за работой. Иллюстративное фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинское правительство снова разрешило украинцам открывать больничный дистанционно до пяти дней. Но, как отмечается, при наличии симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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"Отныне норма дистанционной выписки медицинских выводов о временной нетрудоспособности возвращается и будет действовать на период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения", — отметила она.

По словам Карчевич, в случае наличия симптомов коронавируса, гриппа или ОРВИ, пациент получит возможность обратиться к врачу дистанционно, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет больничный на период до пяти дней.

Для лечения врач может выписать электронный рецепт в дистанционном режиме.

В МОЗ подчеркнули, что если действие больничного нужно будет продлить большим периодом, чем пять дней, то пациент должен обязательно прийти на прием к врачу.

Напомним, что ранее в МОЗ заявили, что в Ровенской области обнаружили штамм коронавируса "Пирола". В то же время в украинском офисе ВОЗ заявили о резком росте заболеваний инфекционными заболеваниями.

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