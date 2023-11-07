В Україні зростає кількість інфекційних захворювань — ВООЗ назвала причину

Голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Фото: РБК-Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань. Там прогнозують збільшення захворюваності на деякі інфекційні хвороби.

Про це повідомив керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, пише "Інтерфакс-Україна".

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Захворюваність через війну

"Одне з явищ, яке ми побачимо, це збільшення тяжкості захворювань. Нам також необхідна підтримка у разі хронічних та неінфекційних захворювань. Щодня йде війна. Це ставить під загрозу дедалі більше цивільних осіб", — повідомив він.

Хабіхт також звернув увагу на те, що в деяких регіонах країни варто розглянути ризики конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії.

"Загалом, ми повинні бути готові до різних інфекційних захворювань, але вони також відрізнятимуться у різних галузях", — сказав він.

Хабіхт нагадав, що в Україні "є 10 мільйонів людей, які потребують підтримки у сфері психічного здоров'я".

"Це проблема не лише сьогодення, це також проблема майбутніх поколінь", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ зафіксувала в Індії спалах вірусу "Ніпах", який передається через кажанів. Від нього немає вакцини. Також в організації заявили, що коронавірус поступово повертається, і закликали країни підготуватись до пандемії, якщо таку знову оголосять.