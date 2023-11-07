Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow В Україні зростає кількість інфекційних захворювань — ВООЗ назвала причину arrow

В Україні зростає кількість інфекційних захворювань — ВООЗ назвала причину

7 листопада 2023 22:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні зростає кількість інфекційних захворювань — ВООЗ назвала причину
Голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Фото: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань. Там прогнозують збільшення захворюваності на деякі інфекційні хвороби.

Про це повідомив керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Захворюваність через війну

"Одне з явищ, яке ми побачимо, це збільшення тяжкості захворювань. Нам також необхідна підтримка у разі хронічних та неінфекційних захворювань. Щодня йде війна. Це ставить під загрозу дедалі більше цивільних осіб", — повідомив він.

Хабіхт також звернув увагу на те, що в деяких регіонах країни варто розглянути ризики конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії.

"Загалом, ми повинні бути готові до різних інфекційних захворювань, але вони також відрізнятимуться у різних галузях", — сказав він.

Хабіхт нагадав, що в Україні "є 10 мільйонів людей, які потребують підтримки у сфері психічного здоров'я".

"Це проблема не лише сьогодення, це також проблема майбутніх поколінь", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ зафіксувала в Індії спалах вірусу "Ніпах", який передається через кажанів. Від нього немає вакцини. Також в організації заявили, що коронавірус поступово повертається, і закликали країни підготуватись до пандемії, якщо таку знову оголосять. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі