В Украине растет количество инфекционных заболеваний — ВОЗ назвала причину

Глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Фото: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате войны в Украине возрастет тяжесть течения заболеваний. Там прогнозируют увеличение заболеваемости некоторыми инфекционными болезнями.

Об этом сообщил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Одно из явлений, которое мы увидим, это увеличение тяжести заболеваний. Нам также необходима поддержка в случае хронических и неинфекционных заболеваний. Каждый день идет война. Это ставит под угрозу все больше гражданских лиц", — сообщил он.

Хабихт также обратил внимание на то, что в некоторых регионах страны следует рассмотреть риски конкретных заболеваний, в частности бешенства, холеры, полиомиелита, кори и дифтерии.

"В общем, мы должны быть готовы к разным инфекционным заболеваниям, но они также будут отличаться в разных областях", — сказал он.

Хабихт напомнил, что в Украине "есть 10 миллионов человек, нуждающихся в поддержке в сфере психического здоровья".

"Это проблема не только настоящего, это тоже проблема будущих поколений", — сказал он.

Напомним, что ранее ВОЗ зафиксировала в Индии вспышку вируса "Нипах", который передается через летучих мышей. От него нет вакцины. Также в организации заявили, что коронавирус постепенно возвращается, и призвали страны подготовиться к пандемии, если таковую снова объявят.