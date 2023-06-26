Комаровський пояснив, для чого потрібний йодомарин

Євген Комаровський. Фото: google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Доктор Євген Комаровський пояснив, чим відрізняються йодовмісні препарати для застосування при йодному дифіциті від тих, що використовуються при радіаційних аваріях. Він також закликав працівників аптек бути пильними та пояснювати людям про цю різницю.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Як приймати йодомарин

"Якщо катастрофічно не вистачає йоду в навколишньому середовищі і є сумніви, чи зможе людина отримати достатню кількість йоду за допомогою йодованої солі. Для такої ситуації придумані спеціальні препарати, які містять дуже невелику кількість йоду. Це реальна добова потреба. Є препарати в яких 100 або 200 мікрограм йоду. Вони просто приймаються щодня для профілактики йододефіциту", — сказав лікар.

Скільки ж таблеток йодомарину треба прийняти, якщо станеться аварія

"Тут виникають страшні математичні проблеми. Вам треба прийняти 125 міліграм, а в одній таблетці йодомарину 200 мікрограм. Зрозуміло, що ця математика складна. Таким чином вам треба прийняти 125 тис мікрограм, а в одній таблетці 200 міліграм. Таким чином виходить 625 таблеток". І хто при здоровому глузді купуватиме йодомарин у таких кількостях?", — сказав Євген Комаровський.

Розрахунок прийому йодомарину. Фото: скріншот YouTube Євген Комаровського

Проте люди приходять в аптеки, і замість калію йодиду спеціально призначеного для використання при радіаційній аварії людям пропонують йодомарин та інше подібне, чудово усвідомлюючи, що це не має жодного відношення до використання при радіаційній аварії.

Ілюстративне зображення. Фото: Pexels

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"Дорогі працівники аптек, якщо ж у вас запитують йодовмісні препарати, то поцікавтеся навіщо людина набуває. Якщо не йдеться про профілактику йододефіциту, то поясніть людям, що потрібні інші препарати", — резюмував Євген Комаровський.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про радіоактивний йод та профілактику при можливій аварії на Запорізькій АЕС.