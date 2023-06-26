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Комаровский рассказал, зачем пить 625 таблеток йодомарина

26 июня 2023 18:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Комаровский объяснил, для чего нужен йодомарин
Евгений Комаровский. Фото: google
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Доктор Евгений Комаровский объяснил, чем отличаются йодосодержащие препараты для приминения при йодной дифиците от тех, которые используются при радиационных авариях. Он также призвал работников аптек быть бдительными и объяснять людям про эту разницу. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Как принимать йодомарин 

"Если катастрофически не хватает йода в окружающей среде и есть сомнения, сможет ли человек получить достаточное количество йода с помощью йодированной соли. Для такой ситуации придуманы специальные препараты, которые содержат очень маленькое количество йода. Это реальная суточная потребность. Есть препараты в которых 100 или 200 микрограмм йода. Они просто принимаются каждый день для профилактики йододефицита", — сказал доктор. 

Сколько же таблеток йодомарина надо принять если произойдет авария 

"Здесь возникают страшные математические проблемы. Вам надо принять 125 миллиграмм, а в одной таблетке йодомарина 200 микрограмм. Понятно, что эта математика сложная. Таким образом вам надо принять 125 тыс микрограмм, а в одной таблетке 200 миллиграмм. Таким образом получается 625 таблеток. И кто в здравом уме будет покупать йодомарин в таких количествах?", — сказал Евгений Комаровский. 

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Расчет приема йодомарина. Фото: скриншот YouTube Евгений Комаровского 

Тем не менее люди приходят в аптеки, и вместо калия йодида специально предназначенного для использования при радиационной аварии, людям предлагают йодомарин и другое подобное, прекрасно отдавая себе отчет, что это не имеет никакого отношения к использования при радиационной аварии. 

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Иллюстративное изображение. Фото: Pexels
Фото: Freepik

"Дорогие работники аптек, если же у вас спрашивают йодосодержащие препараты, то поинтересуйтесь зачем человек приобретает. Если речь не идет о профилактике йододефицита, то объясните людям, что нужны другие препараты", — резюмировал Евгений Комаровский. 

 

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал о радиоактивном йоде и профилактике при возможной аварии на Запорожской АЭС.

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