У ВР пояснили, чому в лікарнях беруть побори з пацієнтів за ендопротези

Поранені військовослужбовці в лікарні Мечникова в Дніпрі. Фото: УНІАН

Україна готова забезпечувати безоплатне ендопротезування для пацієнтів, які потребують заміни суглобів. Таким чином, держава планує уникнути поборів з українців.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Заниження потреб

За інформацією Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України, кожного року області держави спеціально занижують потребу в кількості суглобів.

"Цього року 48% усіх хірургічних операцій з ендопротезування були проведені у медичних закладах, яким не розподілялися ендопротези, закуплені за централізовані закупівлі. Хоча ПМГ покриває вартість хірургічної операції з енодопротезуванням та гарантує пацієнту ендопротези безкоштовно. Щороку на централізовані закупівлі ендопротезів виділяється близько 140 млн грн", — зауважив Радуцький.

Фінансування операції від держави

За його словами, лікарі проводять набагато більшу кількість операцій з ендопротезування, ніж вказують кількість потрібних протезів. Україна готова профінансувати операцію, проте медики спеціально занижують потребу та не повідомляють пацієнтів, що вони можуть отримати ендопротез безкоштовно.

"Як наслідок, пацієнтам чи їх родичам медики виписують рахунок на значну суму — близько 120 тис. грн. Це не просто неформальні платежі! Це неформальні платежі за послугу, яку держава надає безкоштовно!" — наголосив народний депутат.

Перевірки медичних закладів

Він запевнив, що комітет буде разом працювати з МОЗ та НСЗУ, аби така ситуація ще раз не повторилася.

Також Радуцький нагадав, що в уряді розширили повноваження НСЗУ щодо нагляду дотримання медзакладами умов договору.

"Відтепер, якщо медзаклад не зможе довести за даними обліку використання конкретного ендопротезу, будуть здійснені перерахунки оплати за надані послуги з оперативних втручань. Якщо простими словами, то штраф. На мою думку, результатами дослідження МОЗ та НСЗУ може зацікавитися Нацполіція", — додав голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Михайла Радуцького

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