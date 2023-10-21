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В ВР объяснили, почему в больницах берут поборы с пациентов за эндопротезы

21 октября 2023 11:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВР объяснили, почему в больницах берут поборы с пациентов за эндопротезы
Раненые военнослужащие в больнице Мечникова в Днепре. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина готова обеспечивать бесплатное эндопротезирование для пациентов, нуждающихся в замене суставов. Таким образом, государство планирует избежать поборов с украинцев.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Занижение потребностей

По информации Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины, каждый год области государства специально занижают потребность в количестве суставов.

"В этом году 48% всех хирургических операций по эндопротезированию были проведены в медицинских учреждениях, которым не распределялись эндопротезы, закупленные за централизованные закупки. Хотя ПМГ покрывает стоимость хирургической операции с энодопротезированием и гарантирует пациенту эндопротезы бесплатно. Ежегодно на централизованные закупки", — заметил Радуцкий.

Финансирование операции от государства

По его словам, врачи проводят гораздо большее количество операций по эндопротезированию, чем указывают количество нужных протезов. Украина готова профинансировать операцию, однако медики специально занижают потребность и не сообщают пациентам, что они могут получить эндопротез бесплатно.

"В результате пациентам или их родственникам медики выписывают счет на значительную сумму — около 120 тыс. грн. Это не просто неформальные платежи! Это неформальные платежи за услугу, которую государство предоставляет бесплатно!" — отметил народный депутат.

Проверки медицинских учреждений

Он заверил, что комитет будет вместе работать с Минздравом и НСЗУ, чтобы такая ситуация еще раз не повторилась.

Также Радуцкий напомнил, что в правительстве расширили полномочия НСЗУ по надзору за соблюдением медучреждениями условий договора.

"Отныне, если медучреждение не сможет доказать по данным учета использование конкретного эндопротеза, будут осуществлены перерасчеты оплаты за предоставленные услуги по оперативным вмешательствам. Если простыми словами, то штраф. По моему мнению, результатами исследования Минздрава и НСЗУ может заинтересоваться Нацполиция", — добавил глава парламентского Комитета по здоровью нации.

бесплатное протезирование для пациентов в Украине
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Михаила Радуцкого

Напомним, в ходе полномасштабной войны тысячи украинских бойцов получают ранения. По данным The Wall Street Journal, около 50 тысяч украинцев потеряли руки или ноги, так что должны получить протезы и пройти реабилитацию. Такие услуги государство покрывает и для военных, и для гражданских, уверяют в правительстве. На какую сумму действительно может рассчитывать военный без конечности и как происходит реабилитация — читайте в материале Новини.LIVE.

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