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В МОЗ заявили про спрощення умов лікування поранених бійців за кордоном

6 листопада 2023 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В МОЗ заявили про спрощення умов лікування поранених бійців за кордоном
Реабілітація бійця ЗСУ після поранення. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці, які захищають Україну з початку віроломного вторгнення РФ, час від часу отримують поранення. В більшості вони лікуються в Україні, однак також існує можливість вирушити на лікування за кордон.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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За повідомленням МОЗ, механізм отримання доступу до лікування за кордоном став набагато простішим, відповідно, тепер пораненим бійцям буде легше його отримати.

"Зараз для медичної евакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Натомість медзаклад, в якому захисник/захисниця України перебуває на лікуванні/реабілітації, ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон", — йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, перелік документів для отримання пораненими бійцями ЗСУ лікування за кордоном, наразі такий:

  • висновок, в якому йдеться про необхідність лікування військового за кордоном;
  • згода військовослужбовця на лікування в іншій країні;
  • згода на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;
  • виписка з медичної карти амбулаторного хворого за формою, яка була затверджена Міністерством охорони здоров'я.

В заяві також мова йде про те, що згодом ці документи відправляють до органу, де служив боєць.

"Далі МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки й оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном", — йдеться у заяві.

Також додамо, що після всіх цих процедур МОЗ транспортує військовослужбовців на лікування до іншої країни.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, як військовому з ампутованою кінцівкою отримати протез в Україні. Ба більше, ми повідомляли й про те, як займаються фітнесом люди з протезованими кінцівками. 

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