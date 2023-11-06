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В МОЗ заявили об упрощении условий лечения раненых бойцов за границей

6 ноября 2023 22:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В МОЗ заявили об упрощении условий лечения раненых бойцов за границей
Реабилитация бойца ВСУ после ранения. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие, защищающие Украину с начала вероломного вторжения РФ, время от времени получают ранения. В большинстве своем они лечатся в Украине, однако также существует возможность отправиться на лечение за границу.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По сообщению Минздрава, механизм получения доступа к лечению за границей стал намного проще, соответственно, теперь раненым бойцам будет легче его получить.

"Сейчас для медицинской эвакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Зато медучреждение, в котором защитник/защитница Украины находится на лечении/реабилитации, инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Таким образом, перечень документов для получения ранеными бойцами ВСУ лечения за границей сейчас таков:

  • заключение, в котором говорится о необходимости лечения военного за границей;
  • согласие военнослужащего на лечение в другой стране;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного больного по форме, утвержденной Министерством здравоохранения.

В заявлении также идет речь о том, что впоследствии эти документы отправляют в орган, где служил боец.

"Далее Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Ккомандование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которые могут быть приняты на лечение за рубежом", — говорится в заявлении.

Также добавим, что после всех этих процедур Минздрав транспортирует военнослужащих для лечения в другую страну.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, как военному с ампутированной концовкой получить протез в Украине. Более того, мы сообщали и о том, как занимаются фитнесом люди с протезированными конечностями.

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