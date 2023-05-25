"Під кулями їздили в райони": Клименко розповів про труднощі примусової евакуації

Примусова евакуація дітей з небезпечних територій. Фото: МВС

Наразі на Донеччині складно проводити примусову евакуацію, адже деяких батьків дуже важко переконати в тому, що дитину треба вивезти з небезпечних територій. Кабмін визначив, яким чином потрібно проводити таку евакуацію, але спрацьовує людський, батьківський фактор.

Про це розповів в інтерв’ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Читайте також:

За його словами, проблеми виникали у таких населених пунктах, як Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар та Соледар.

"Одну дитину ми нещодавно діставали з підвалу, куди мати з цією дитиною на руках сховалася і не хотіла виходити. Це було в Донецькій області. Таке відбувається і в Торецьку, і в Часовому Яру. Ми звідти всіх уже вивезли, але, на жаль, такі наші люди деякі, які не розуміють всієї небезпеки", — зазначив він.

Смерть через власну необережність

Клименко розповів, що кілька місяців тому "Білий Янгол" поїхав з відеокамерами до сім’ї, в якій жили мати, немовля та бабуся. Тоді їм запропонували виїхати разом з немовлям з Авдіївки.

"Мати категорично відмовилась це робити і ще й в достатньо грубій формі транслювала поліцейським, що нікуди не поїде. На наступний день прилетів артснаряд і одна мати залишилася живою. І дитина, і бабуся загинули. І будинок згорів повністю. Мені коли показували відео, як розмовляли з цією мамою напередодні і потім, на наступний день, як горить цей будинок, стає моторошно від того, як люди не бережуть ні своє життя, ні своїх дітей", — додав міністр.

Скільки людей вже вдалося вивезти

Він зазначив, що "Білий Янгол" вивіз близько 3 тисяч людей з небезпечних територій, з них понад 400 — це діти. Наразі евакуація продовжується.

"Ми евакуйовуємо людей з сіл Херсонської області, яка постійно обстрілюється. Ми намагаємось слідкувати за театром бойових дій разом з місцевою владою, щоб вчасно приїхати і визволити людей з цієї пастки", — пояснив Клименко.

Чому не хочуть виїжджати

Очільник МВС повідомив, що кілька дітей так і не знайшли у Бахмуті, через те, що батьки їх так заховали у підвалі, що правоохоронці під кулями їздили по районах, щоб їх знайти.

"Кілька днів тому також члени екіпажу "Білого янголу", який з передмістя Бахмуту мав вивозити дітей, яких батьки переховували, отримали поранення, перев’язали собі рани і через кілька годин поїхали знову, щоб все-таки забрати цих дітей. Що рухає цими батьками – важко сказати, але держава має виконати свою функцію і захистити дітей, чим ми і займаємося. Звичайно, про це на камеру не можна говорити, які ми слухаємо прокльони", — зауважив він.

За його словами, люди не хочуть виїжджати з двох причин: або чекають на російських окупантів, або ведуть асоціальний спосіб життя.

Нагадаємо, поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки.