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"И ребенок, и бабушка погибли": Клименко рассказал о трудностях принудительной эвакуации

25 мая 2023 12:22
- Карина Бовсуновская
"Под пулями ездили в районы": Клименко рассказал о трудностях принудительной эвакуации
Принудительная эвакуация детей из опасных территорий. Фото: Евгений Малолетка
- Карина Бовсуновская

Сейчас в Донецкой области сложно проводить принудительную эвакуацию , ведь некоторых родителей очень трудно убедить в том, что ребенка нужно вывезти с опасных территорий. Кабмин определил, каким образом следует проводить такую эвакуацию, но срабатывает человеческий, родительский фактор.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, проблемы возникали в таких населенных пунктах, как Бахмут, Авдеевка, Марьинка, Угледар и Соледарь.

"Одного ребенка мы недавно доставали из подвала, куда мать с этим ребенком на руках укрылась и не хотела выходить. Это было в Донецкой области. Такое происходит и в Торецку, и в Часовом Яре. Мы оттуда всех уже вывезли, но, к сожалению, такие наши люди некоторые, которые не понимают всей опасности", — отметил он.

Смерть по собственной неосторожности

Клименко рассказал, что несколько месяцев назад "Белый Ангел" уехал с видеокамерами в семью, в которой жили мать, младенец и бабушка. Тогда им предложили выехать вместе с младенцем из Авдеевки.

"Мать категорически отказалась это делать и еще и в достаточно грубой форме транслировала полицейским, что никуда не уедет. На следующий день прилетел артснаряд и одна мать осталась жива. И ребенок, и бабушка погибли. И дом сгорел полностью. Мне когда показывали видео, как разговаривали с этой мамой накануне и затем, на следующий день, как горит этот дом, становится жутко от того, как люди не берегут ни свою жизнь, ни своих детей", — добавил министр.

Сколько человек уже смогли вывезти

Он отметил, что "Белый Ангел" вывез около 3 тысяч человек с опасных территорий, из них более 400 — это дети. Эвакуация продолжается.

"Мы эвакуируем людей из деревней Херсонской области, которая постоянно обстреливается. Мы пытаемся следить за театром боевых действий вместе с местными властями, чтобы вовремя приехать и освободить людей из этой ловушки", — пояснил Клименко.

Почему не хотят уезжать

Глава МВД сообщил, что несколько детей так и не нашли в Бахмуте, потому что родители их так спрятали в подвале, что правоохранители под пулями ездили по районам, чтобы их найти.

"Несколько дней назад также члены экипажа "Белого ангела", который из пригорода Бахмута должен был вывозить детей, которых родители скрывали, получили ранения, перевязали себе раны и через несколько часов уехали снова, чтобы все-таки забрать этих детей. Трудно сказать о чем думают эти родители, но государство должно выполнить свою функцию и защитить детей, чем мы и занимаемся. Конечно, об этом на камеру нельзя говорить, какие мы выслушиваем проклятия", — отметил он.

По его словам, люди не хотят уезжать по двум причинам: либо ждут российских оккупантов, либо ведут асоциальный образ жизни.

Напомним, полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки.

 

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