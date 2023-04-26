Як весняна повінь вплине на посівну: експерт дав відповідь

Повінь на Київщині, квітень 2023 року. ФОТО: ДСНС

Цьогорічне весняне водопілля негативного вплине на посівну кампанію в Україні. Ще у лютому Інститут водних проблем та меліорації проводив обстеження поліських територій щодо можливості використання меліорованих земель і зазначав процеси підтоплення і затоплення.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Михайло Яцюк, директор Інституту водних проблем та меліорації.

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Він зазначив, що фоні ще лютневого підтоплення, у березні-квітні в Україні випала велика кількість опадів. А північні області — це рівнини, які не мають таких великих накопичувальних водних джерел, як водосховища.

Михайло Яцюк. Фото: Новини.LIVE

"Ставки і без того були наповнені. Їх не спорожнили, що й збільшило масштаби повені. Це, в свою чергу, спричинить чималі проблеми для аграріїв, і не лише на північному заході. Фермери вже говорять, що не можуть починати посівну кампанію ні на півдні, ні у центральній частині України. Поля затоплені або підтоплені, а ті, що вже засіяні, матимуть збитки", — припустив Яцюк.

Підтоплення у Києві, квітень 2023 року. ФОТО: Новини.LIVE

Нагадаємо, весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами. Тому через аномальні опади вся територія України перезволожена.

Проте ситуація не є критичною та загрозливою. І як тільки налагодиться гідравлічний режим, спрацюють накопичувальні можливості грунту, територій, а також потепліє — водний баланс відрегулюється. Це станеться вже у найближчі дні й тижні.