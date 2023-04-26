Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Как весеннее половодье повлияет на посевную: эксперт ответил arrow

Как весеннее половодье повлияет на посевную: эксперт ответил

26 апреля 2023 13:15
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Как весеннее половодье повлияет на посевную: эксперт ответил
Наводнение в Киевской области, апрель 2023 года. ФОТО: ГСЧС
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Нынешнее весеннее половодье негативного повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации.

Читайте также:

Он отметил, что на фоне еще февральского подтопления, в марте-апреле в Украине выпало большое количество осадков. А северные области – это равнины, не имеющие больших накопительных водных источников, как водохранилища.

Михаил Яцюк
Михаил Яцюк. Фото: Новини.LIVE

"Ставки и без того были наполнены. Их не опорожнили, что и увеличило масштабы наводнения. Это, в свою очередь, приведет к немалым проблемам для аргариев, и не только на северо-западе. Фермеры уже говорят, что не могут начинать посевную кампанию ни на юге, ни в центаральной части Украины. Поля затоплены или подтоплены, а уже засеянные будут нести убытки", — предположил Яцюк.

null
Подтопление в Киеве, апрель 2023 года. ФОТО: Новини.LIVE

Напомним, весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков вся территория Украины переувлажнена.

Однако ситуация не является критической и угрожающей. И как только наладится гидравлический режим, сработают накопительные возможности почвы, территорий, а также потеплеет – водный баланс отрегулируется. Это произойдет уже в ближайшие дни и недели.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас