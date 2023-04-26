Как весеннее половодье повлияет на посевную: эксперт ответил

Наводнение в Киевской области, апрель 2023 года. ФОТО: ГСЧС

Нынешнее весеннее половодье негативного повлияет на посевную кампанию в Украине. Еще в феврале Институт водных проблем и мелиорации проводил обследование полесских территорий о возможности использования мелиорированных земель и отмечал процессы подтопления и затопления.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации.

Читайте также:

Он отметил, что на фоне еще февральского подтопления, в марте-апреле в Украине выпало большое количество осадков. А северные области – это равнины, не имеющие больших накопительных водных источников, как водохранилища.

Михаил Яцюк. Фото: Новини.LIVE

"Ставки и без того были наполнены. Их не опорожнили, что и увеличило масштабы наводнения. Это, в свою очередь, приведет к немалым проблемам для аргариев, и не только на северо-западе. Фермеры уже говорят, что не могут начинать посевную кампанию ни на юге, ни в центаральной части Украины. Поля затоплены или подтоплены, а уже засеянные будут нести убытки", — предположил Яцюк.

Подтопление в Киеве, апрель 2023 года. ФОТО: Новини.LIVE

Напомним, весеннее половодье в Украине вызвано двумя факторами: это война и неурегулированный вопрос управления водными ресурсами. Поэтому из-за аномальных осадков вся территория Украины переувлажнена.

Однако ситуация не является критической и угрожающей. И как только наладится гидравлический режим, сработают накопительные возможности почвы, территорий, а также потеплеет – водный баланс отрегулируется. Это произойдет уже в ближайшие дни и недели.