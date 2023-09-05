Яке сьогодні свято 5 вересня – свята в Україні та світі, іменини, відомі іменинники

Благодійна організація, яка дає людям одяг. Фото: Freepik

У вівторок, п’ятого вересня, в Україні та світі відзначається одразу три великих свята: Міжнародний день благодійності, День психоаналітика та День Амазонки. За церковним календарем цей день вважається днем пам’яті священика Захарія та його дружини Єлисавети.

Новини.LIVE розповідає все про головні свята в Україні та світі, про свято в церковному календарі, про іменини та видатних іменинників п’ятого вересня.

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Церковний календар

П’ятого вересня віряни в церкві вшановують пам’ять священика Захарія та його дружини Єлисавети, що була сестрою Анни, в якої народилася Діва Марія. Єлисавета жила разом зі своїм чоловіком Захарієм у Хевроні, але у них не було дітей навіть у похилому віці.

Одного разу перед Захарієм з’явився ангел Гавриїл, який одразу ж сказав, про в подружжя народиться син Іоанн. Через те, що священик у це не повірив, Господь забрав у нього здатність говорити. Чоловік зміг говорити лише тоді, коли народився син.

Священик Захарій зі своєю дружиною Єлисаветою. Фото ілюстративне: Pinterest

Коли Ірод вбивав немовлят, Захарію та Єлисаветі доводилося ховати свого сина у пустелі. Одного разу Захарія схопили, намагавшись змусити його сказати, де його син з дружиною Втім, він відмовив, через що його вбили. В одному з переказів вказано, що Єлисавети не стало через 40 днів життя у пустелі, а Іоанна годував ангел.

Свята в Україні та світі

П’ятого вересня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день благодійності, який має привернути увагу людей до цього важливого заняття. Також у цей день святкують День психоаналітика, який допомагає людям розібратися у своєму житті.

Чоловік, який перебуває на прийомі у психоаналітика. Фото: Freepik

Ще п’ятого вересня святкується День Амазонки, яка є величною річкою у Бразилії.

Люди, які святкують іменини у цей день

П’ятого вересня свої іменини святкують такі люди, як:

Микола

Павло

Іван

Єфрем

Щасливим каменем іменинника цього дня є котяче око, яке вважається дорогоцінним. Предки в давнину вірили, що цей камінь здатний захистити його власника від магічного впливу.

Котяче око, яке є талісманом іменинника п'ятого вересня. Фото: Pinterest

Люди, які народилися у цей день

На світ п’ятого вересня з’явилися такі видатні українці, як:

військовий та політичний діяч Володимир Сікевич (1870 рік)

літератор та актор Олександр Денисенко (1958 рік)

гімнастка Тетяна Гуцу (1976 рік)

хокеїст та восьмиразовий чемпіон України Сергій Бабинець (1987 рік)

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