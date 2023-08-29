З Горіховим Спасом — 29 серпня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Українці відзначають Горіховий Спас: щирі привітання у прозі, віршах і листівках
У цей вівторок, 29 серпня, українці відзначають важливе свято — Третій Горіховим Спас. Його ще називають Хлібним або Спасом на полотні. Має воно також і християнську назву: день пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. Цього дня заведено вирушати до церкви, освячувати горіхи, садовину, воду та хліб з зерна нового урожаю. Звичайно віряни вітають один одного з цією великою датою.
Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках до великого свята. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з Горіховим Спасом!
Привітання з Горіховим або Хлібним Спасом 2023 у прозі
У день Горіхового Спаса бажаю світлої надії та безмежної любові! Нехай Бог охороняє кожного українця, а в країні швидше настане мир!
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Вітаю з Третім Спасом! Нехай на столі завжди буде свіжий хліб, а комори повні смаколиків! Хай Бог оберігаю Вас та Вашу сім'ю від лиха!
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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як Білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.
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Зі святом Третього Спасу! Нехай золоте листя шарудить під ногами, і спокійно дихають груди! Щоб на душі не було дивної тривоги, а лише найсвітліші та найдобріші почуття.
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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, добрих справ у житті та Божої благодаті.
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З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!
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У свято хліба та горіхів хочу побажати, щоб всього цього завжди було вдосталь на вашому столі! А ще — смачних ароматних плодів, свіжих овочів та доступних цін! І міцного, як шкаралупа біля горіхів, здоров'я!
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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!
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Бажаю вам світла та тепла. Нехай вашу дорогу завжди освітлює сонце. Ваші близькі завжди підтримують вас. З вами Бог. Пам'ятайте про це. З Третім Горіховим Спасом!
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Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в вашу сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодаті, чистоти душі та радості серця.
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Зі святом! Нехай ніколи не пустують ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Добробуту і міцної, як шкаралупа горіха, волі!
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Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У це світле свято бажаю щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.
З Горіховим Спасом — привітання у віршах українською мовою
Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Вже стигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожний горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.
***
У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки й яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас чекає успіх!
***
Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Горіховий Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
***
Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
***
Сьогодні прийшов Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Третій Спас — серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
Третій Горіховий Спас 29 серпня — щирі та світлі листівки до свята
Відеопривітання з Горіховим Спасом 2023
Нагадаємо, ми розповідали, які існують важливі традиції та заборони Горіхового Спасу, а також, що обов'язково слід освятити у церкві.
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