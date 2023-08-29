З Горіховим Спасом — 29 серпня — щирі привітання у прозі, віршах та листівках

Божественна літургія у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: pomisna.info

У цей вівторок, 29 серпня, українці відзначають важливе свято — Третій Горіховим Спас. Його ще називають Хлібним або Спасом на полотні. Має воно також і християнську назву: день пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя. Цього дня заведено вирушати до церкви, освячувати горіхи, садовину, воду та хліб з зерна нового урожаю. Звичайно віряни вітають один одного з цією великою датою.

Новини.LIVE зібрав красиву добірку вітань у прозі, віршах та листівках до великого свята. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з Горіховим Спасом!

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Привітання з Горіховим або Хлібним Спасом 2023 у прозі

У день Горіхового Спаса бажаю світлої надії та безмежної любові! Нехай Бог охороняє кожного українця, а в країні швидше настане мир!

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Вітаю з Третім Спасом! Нехай на столі завжди буде свіжий хліб, а комори повні смаколиків! Хай Бог оберігаю Вас та Вашу сім'ю від лиха!

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Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди мати захист від негод і бід, як горіх, захищений шкаралупою. Бажаю миру та благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні та жалю.

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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як Білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої посмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

***

Зі святом Третього Спасу! Нехай золоте листя шарудить під ногами, і спокійно дихають груди! Щоб на душі не було дивної тривоги, а лише найсвітліші та найдобріші почуття.

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, добрих справ у житті та Божої благодаті.

***

З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

***

У свято хліба та горіхів хочу побажати, щоб всього цього завжди було вдосталь на вашому столі! А ще — смачних ароматних плодів, свіжих овочів та доступних цін! І міцного, як шкаралупа біля горіхів, здоров'я!

***

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

***

Бажаю вам світла та тепла. Нехай вашу дорогу завжди освітлює сонце. Ваші близькі завжди підтримують вас. З вами Бог. Пам'ятайте про це. З Третім Горіховим Спасом!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в вашу сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодаті, чистоти душі та радості серця.

***

Зі святом! Нехай ніколи не пустують ваші столи, щоб мир і затишок в домі панували. Бажаю сімейного тепла, а вогнище, щоб гріло щастям. Добробуту і міцної, як шкаралупа горіха, волі!

***

Вітаю всю вашу родину з Горіховим Спасом! У це світле свято бажаю щастя і успіху, внутрішньої гармонії і спокою. Нехай Господь неодмінно захистить вас від випробувань і труднощів, а натомість подарує багато шансів для того, щоб досягти поставленої мети.

Святкування великого свята — Горіховий Спас. Фото: val.ua

З Горіховим Спасом — привітання у віршах українською мовою

Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Вже стигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожний горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

***

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки й яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас чекає успіх!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Горіховий Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

Сьогодні прийшов Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Третій Спас — серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

Третій Горіховий Спас 29 серпня — щирі та світлі листівки до свята

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Горіховим Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Горіховим Спасом 2023

Нагадаємо, ми розповідали, які існують важливі традиції та заборони Горіхового Спасу, а також, що обов'язково слід освятити у церкві.

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