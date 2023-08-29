С Ореховым Спасом — 29 августа — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Божественная литургия в храме Успения Пресвятой Богородицы. Фото: pomisna.info

В этот вторник, 29 августа, украинцы отмечают важный праздник — Третий Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным или Спасом на холсте. Имеет оно также христианское название: день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. В этот день принято отправляться в церковь, освящать орехи, фрукты, воду и хлеб из зерна нового урожая. Обычно верующие поздравляют друг друга с этой великой датой.

Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках к большому празднику. Не забудьте поздравить родственников, близких, друзей и знакомых с Ореховым Спасом!

Читайте также:

Поздравление с Ореховым или Хлебным Спасом 2023 года в прозе

В день Орехового Спаса желаю светлой надежды и безграничной любви! Пусть Бог охраняет каждого украинца, а в стране скорее наступит мир!

***

Поздравляю с Третьим Спасом! Пусть на столе всегда будет свежий хлеб, а амбары полны вкусностей! Пусть Бог оберегаю Вас и Вашу семью от бед!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю какие-либо проблемы жизни щелкать, как Белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

***

С праздником Третьего Спаса! Пусть золотые листья шуршат под ногами, и спокойно дышат груди! Чтобы на душе не было странной тревоги, а только самые светлые и добрые чувства.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, добрых дел в жизни и благодати Божией.

***

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы хранят тебя от бед и невзгод! Пусть предстоит много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мнений и взаимопонимания!

***

В праздник хлеба и орехов хочу пожелать, чтобы всего этого всегда было достаточно на вашем столе! А еще — вкусных ароматных плодов, свежих овощей и доступных цен! И крепкого, как скорлупа у орехов, здоровья!

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!

***

Желаю вам света и тепла. Пусть ваш путь всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. Помните об этом. С Третьим Ореховым Спасом!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодати, чистоты души и радости сердца.

***

С праздником! Пусть никогда не резвятся ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а костер, чтобы грело счастьем. Благополучной и крепкой, как скорлупа ореха, воли!

***

Поздравляю всю вашу семью с Ореховым Спасом! В этот светлый праздник желаю счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.

Празднование великого праздника — Ореховый Спас. Фото: val.ua

С Ореховым Спасом — поздравление в стихах на украинском языке

Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

***

Вже стигли горіхи в діброві,

Прийшов жаданий третій Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожний горішок з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб він надав нам сили жити.

***

У цей багряний серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Горішки й яблука великі.

Тож вітаю вас зі Спасом,

щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас чекає успіх!

***

Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

***

Горіховий Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

Третій Спас скоріше зустрічай,

Горіхами смачними друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

Сьогодні прийшов Третій

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати

І вітання найкращі передати,

Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,

Мали по вінця палкої любові!

***

Третій Спас — серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

Третий Ореховый Спас 29 августа – искренние и светлые открытки к празднику

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Ореховым Спасом 2023. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Ореховым Спасом 2023

Напомним, мы рассказывали, какие существуют важные традиции и запреты на Ореховый Спас, а также, что обязательно следует освятить в церкви.

Также мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.