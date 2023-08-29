С Ореховым Спасом — 29 августа — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают Ореховый Спас: искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
В этот вторник, 29 августа, украинцы отмечают важный праздник — Третий Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным или Спасом на холсте. Имеет оно также христианское название: день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. В этот день принято отправляться в церковь, освящать орехи, фрукты, воду и хлеб из зерна нового урожая. Обычно верующие поздравляют друг друга с этой великой датой.
Новини.LIVE собрал красивую подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках к большому празднику. Не забудьте поздравить родственников, близких, друзей и знакомых с Ореховым Спасом!
Поздравление с Ореховым или Хлебным Спасом 2023 года в прозе
В день Орехового Спаса желаю светлой надежды и безграничной любви! Пусть Бог охраняет каждого украинца, а в стране скорее наступит мир!
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Поздравляю с Третьим Спасом! Пусть на столе всегда будет свежий хлеб, а амбары полны вкусностей! Пусть Бог оберегаю Вас и Вашу семью от бед!
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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда иметь защиту от невзгод и бед, как орех, защищенный скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю какие-либо проблемы жизни щелкать, как Белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.
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С праздником Третьего Спаса! Пусть золотые листья шуршат под ногами, и спокойно дышат груди! Чтобы на душе не было странной тревоги, а только самые светлые и добрые чувства.
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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, добрых дел в жизни и благодати Божией.
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С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы хранят тебя от бед и невзгод! Пусть предстоит много долгих и счастливых лет жизни. Крепкой тебе веры, чистоты мнений и взаимопонимания!
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В праздник хлеба и орехов хочу пожелать, чтобы всего этого всегда было достаточно на вашем столе! А еще — вкусных ароматных плодов, свежих овощей и доступных цен! И крепкого, как скорлупа у орехов, здоровья!
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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
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Желаю вам света и тепла. Пусть ваш путь всегда освещает солнце. Ваши близкие всегда поддерживают вас. С вами Бог. Помните об этом. С Третьим Ореховым Спасом!
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Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в вашу семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здоровья, благодати, чистоты души и радости сердца.
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С праздником! Пусть никогда не резвятся ваши столы, чтобы мир и уют в доме царили. Желаю семейного тепла, а костер, чтобы грело счастьем. Благополучной и крепкой, как скорлупа ореха, воли!
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Поздравляю всю вашу семью с Ореховым Спасом! В этот светлый праздник желаю счастья и успеха, внутренней гармонии и покоя. Пусть Господь непременно защитит вас от испытаний и трудностей, а вместо этого подарит много шансов для достижения поставленных целей.
С Ореховым Спасом — поздравление в стихах на украинском языке
Зі Спасом Горіховим вітаю від серця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, Світла і Сонця,
Хай нам забудеться слово "війна".
***
Вже стигли горіхи в діброві,
Прийшов жаданий третій Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожний горішок з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб він надав нам сили жити.
***
У цей багряний серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Горішки й яблука великі.
Тож вітаю вас зі Спасом,
щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас чекає успіх!
***
Зі Спасом Горіховим я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!
***
Горіховий Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
***
Третій Спас скоріше зустрічай,
Горіхами смачними друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло стороною вас обходить!
***
Сьогодні прийшов Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Хочу вас зі Спасом Горіховим привітати
І вітання найкращі передати,
Щоб були ви завжди ласкаві й здорові,
Мали по вінця палкої любові!
***
Третій Спас — серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!
Третий Ореховый Спас 29 августа – искренние и светлые открытки к празднику
Видеопоздравление с Ореховым Спасом 2023
Напомним, мы рассказывали, какие существуют важные традиции и запреты на Ореховый Спас, а также, что обязательно следует освятить в церкви.
Также мы писали подробный церковный календарь праздников на сентябрь 2023 года.