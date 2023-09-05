Какой сегодня праздник 5 сентября – праздники в Украине и мире, именины, известные именинники

Благотворительная организация, которая дает людям одежду. Фото: Freepik

Во вторник, пятого сентября, в Украине и мире отмечается сразу три больших праздника: Международный день благотворительности, День психоаналитика и День Амазонки. По церковному календарю этот день считается днем памяти священника Захария и его супруги Елисаветы.

Новини.LIVE рассказывает все о главных праздниках в Украине и мире, о празднике в церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках пятого сентября.

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Церковный календарь

Пятого сентября верующие в церкви чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы, сестры Анны, у которой родилась Дева Мария. Елисавета жила вместе со своим мужем Захарием в Хевроне, но у них не было детей даже в преклонном возрасте.

Однажды перед Захарием предстал ангел Гавриил, который сразу же сказал, что у супругов родится сын Иоанн. Из-за того, что священник в это не поверил, Господь отнял у него способность говорить. Мужчина смог говорить только тогда, когда родился сын.

Священник Захарий со своей женой Елисаветой. Фото иллюстративное: Pinterest

Когда Ирод убивал младенцев, Захарии и Елисавете приходилось прятать своего сына в пустыне. Однажды Захария схватили, пытаясь заставить его сказать, где его сын с женой. Впрочем, он отказал, из-за чего его убили. В одном из преданий указано, что Елисаветы не стало через 40 дней жизни в пустыне, а Иоанна кормил ангел.

Праздники в Украине и мире

Пятого сентября украинцы и люди в мире отмечают Международный день благотворительности, который должен привлечь внимание людей к этому важному занятию. Также в этот день отмечают День психоаналитика, который помогает людям разобраться в своей жизни.

Мужчина, который находится на приеме у психоаналитика. Фото: Freepik

Еще пятого сентября празднуется День Амазонки, которая является величественной рекой в Бразилии.

Люди, празднующие именины в этот день

Пятого сентября свои именины празднуют такие люди, как:

Николай

Павел

Иван

Ефрем

Счастливым камнем именинника в этот день является кошачий глаз, который считается драгоценным. Предки в древности верили, что этот камень способен оградить его владельца от магического воздействия.

Кошачий глаз, который является талисманом именинника пятого сентября. Фото: Pinterest

Люди, родившиеся в этот день

На свет пятого сентября появились такие выдающиеся украинцы, как:

военный и политический деятель Владимир Сикевич (1870 год)

литератор и актер Александр Денисенко (1958 год)

гимнастка Татьяна Гуцу (1976 год)

хоккеист и восьмикратный чемпион Украины Сергей Бабинец (1987 год)

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