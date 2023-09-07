Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Яке сьогодні свято 7 вересня: що святкує Україна та світ, в кого День ангела arrow

Яке сьогодні свято 7 вересня: що святкує Україна та світ, в кого День ангела

7 вересня 2023 00:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 7 вересня – що святкують в Україні та світі, в кого День ангела
Молодий хлопець, який займається кіберспортом. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьомого вересня в Україні та світі відзначається досить багато різних свят, зокрема, День воєнної розвідки, День кіберспорту, День заснування Google, Всесвітній день знищення військової іграшки тощо. Віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Луки Глибокоречінського.

Новини.LIVE розповідає про найважливіші свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та видатних іменинників цього дня.

Читайте також:

Який день 7 вересня?

Церковне свято

Сьомого вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті преподобного Луки Глибокоречінського, який увійшов у історію як третій ігумен Спасової обителі (або "Глибокі ріки"). У монастирі всі монахи вели досить аскетичний спосіб життя та постійно тримали піст паралельно з голодуванням.

Щодня ченці розповідали людям Слово Боже, а Лука вирізнявся серед інших своєю побожністю та справедливістю.

Важливі свята в Україні та світі

У цей день український народ відзначає День воєнної розвідки, яка надає важливі дані для захисту України, особливо, під час повномасштабної війни. Ще в Україні святкують День кіберспорту, який є популярним видом спорту серед молоді.

Молодые ребята, занимающиеся киберспортом
Молоді хлопці, які займаються кіберспортом. Фото: Freepik

Також 7 вересня — це День заснування Google, який є однією з найпоширеніших пошукових систем, та День зниклих тварин. Крім того, у цей день відзначається Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба та Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена.

Ще одне свято, яке відзначається у цей день, — це Всесвітній день знищення військової іграшки.

Хто святкує іменини

Сьомого вересня свій День ангела святкують такі люди, як:

  • Варфоломій
  • Володимир
  • Єпіфан
  • Іван
  • Мойсей

Талісман іменинника цього дня — це гірський кришталь. У давні часи у Монголії та Давньому Тибеті люди направляли промені сонця через кулі цього каменя, щоб припікати рани. Предки вважали, що цей камінь здатний знімати головний біль.

Горный хрусталь
Гірський кришталь, який є талісманом іменинника 7 вересня. Фото: Pinterest

В кого з відомих людей день народження

У цей день на світ з’явилися такі знаменитості, як:

  • генетик та ботанік Коржинський Сергій Іванович (1861 рік)
  • художниця Рибачук Марина Василівна (1964 рік)
  • партизан Війни на сході України та Герой України Володимир Жемчугов (1970 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята слід чекати у вересні 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, хто відзначає свій День ангела у вересні 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачний пиріг з горіхами у Горіховий Спас.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз