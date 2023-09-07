Яке сьогодні свято 7 вересня – що святкують в Україні та світі, в кого День ангела

Яке сьогодні свято 7 вересня: що святкує Україна та світ, в кого День ангела
Сьомого вересня в Україні та світі відзначається досить багато різних свят, зокрема, День воєнної розвідки, День кіберспорту, День заснування Google, Всесвітній день знищення військової іграшки тощо. Віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Луки Глибокоречінського.
Новини.LIVE розповідає про найважливіші свята в Україні, світі та церковному календарі, про іменини та видатних іменинників цього дня.
Який день 7 вересня?
Церковне свято
Сьомого вересня за церковним календарем вважається днем пам’яті преподобного Луки Глибокоречінського, який увійшов у історію як третій ігумен Спасової обителі (або "Глибокі ріки"). У монастирі всі монахи вели досить аскетичний спосіб життя та постійно тримали піст паралельно з голодуванням.
Щодня ченці розповідали людям Слово Боже, а Лука вирізнявся серед інших своєю побожністю та справедливістю.
Важливі свята в Україні та світі
У цей день український народ відзначає День воєнної розвідки, яка надає важливі дані для захисту України, особливо, під час повномасштабної війни. Ще в Україні святкують День кіберспорту, який є популярним видом спорту серед молоді.
Також 7 вересня — це День заснування Google, який є однією з найпоширеніших пошукових систем, та День зниклих тварин. Крім того, у цей день відзначається Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба та Всесвітній день поширення інформації про м'язову дистрофію Дюшена.
Ще одне свято, яке відзначається у цей день, — це Всесвітній день знищення військової іграшки.
Хто святкує іменини
Сьомого вересня свій День ангела святкують такі люди, як:
- Варфоломій
- Володимир
- Єпіфан
- Іван
- Мойсей
Талісман іменинника цього дня — це гірський кришталь. У давні часи у Монголії та Давньому Тибеті люди направляли промені сонця через кулі цього каменя, щоб припікати рани. Предки вважали, що цей камінь здатний знімати головний біль.
В кого з відомих людей день народження
У цей день на світ з’явилися такі знаменитості, як:
- генетик та ботанік Коржинський Сергій Іванович (1861 рік)
- художниця Рибачук Марина Василівна (1964 рік)
- партизан Війни на сході України та Герой України Володимир Жемчугов (1970 рік)
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