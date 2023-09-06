Яке сьогодні свято 6 вересня – свята в Україні, світі, церкві, іменини

Молоді люди, які співають разом. Фото: Freepik

У середу, 6 вересня, в Україні та світі відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, День боротьби з прокрастинацією та Глобальний день пошуку талантів. При цьому віряни у цей день вшановують пам’ять архангела Михаїла.

Новини.LIVE розповідає все про головні свята в Україні, світі та церкві, про іменини та видатних іменинників цього дня.

Читайте також:

Який день 6 вересня?

Церковне свято

Шостого вересня віряни в церкві вшановують пам’ять архангела Михаїла. Віряни вважають Михаїла очільником святого ангелівського війська, яке стоїть на захисті Божого закону. Архангела також називають захисником душ покійників, адже він переніс душі Авраама та Діви Марії.

Зображення святого архангела Михаїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Люди звертаються до архангела Михаїла для того, щоб вилікуватися від різних захворювань. Справа в тому, що Михаїла вважають переможцем злих духів.

Свята в Україні та світі

Шостого вересня українці відзначають День адміністратора Центру надання адміністративних послуг, який створили українські міністри у 2021 році. Також у цей день відзначається День боротьби з прокрастинацією, тобто з проблемою відкладання важливих справ на потім.

Ще в Україні та світі святкують Глобальний день пошуку талантів.

В кого іменини 6 вересня

У цей день свої іменини святкують такі люди, як:

Арсеній

Георгій

Петро

Талісманом людини, яка святкує свій день народження у цей день, вважається смарагд. Цим дорогоцінним камінням предки у давнину чистили воду та знаходили отруту. Також предки вважали, що цей камінь здатний знімати стрес та позбавляти людину від депресії.

Смарагд, який є талісманом іменинника 6 вересня. Фото: Pinterest

У кого з видатних українців день народження 6 вересня

У цей день на світ з’явилися:

відомий драматург і прозаїк Іван Микитенко (1897 рік)

історик Михайло Брайчевський (1924 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, хто у вересні 2023 року відзначає свої іменини.

Раніше ми розповідали про те, що у вересні почав діяти новий церковний календар.

Також ми повідомляли про те, яка молитва творить справжні дива на Успіння Пресвятої Богородиці.