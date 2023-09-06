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Какой сегодня праздник 6 сентября: что празднует Украина и весь мир, у кого именины

6 сентября 2023 00:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 6 сентября – праздники в Украине, мире, церкви, именины
Молодые люди, которые поют вместе. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 6 сентября, в Украине и мире отмечают День администратора Центра предоставления административных услуг, День борьбы с прокрастинацией и Глобальный день поиска талантов. При этом верующие в этот день чтят память архангела Михаила.

Новини.LIVE рассказывает все о главных праздниках в Украине, мире и церкви, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

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Какой день 6 сентября?

Церковный праздник

Шестого сентября верующие в церкви чтят память архангела Михаила. Верующие считают Михаила главой святого ангеловского войска, стоящего на защите Божьего закона. Архангела также называют защитником душ покойников, ведь он перенес души Авраама и Девы Марии.

Святой архангел Михаил
Изображение святого архангела Михаила. Фото иллюстративное: Pinterest

Люди обращаются к архангелу Михаилу для того, чтобы вылечиться от разных заболеваний. Дело в том, что Михаила считают победителем злых духов.

Праздники в Украине и мире

Шестого сентября украинцы отмечают День администратора Центра предоставления административных услуг, созданный украинскими министрами в 2021 году. Также в этот день отмечается День борьбы с прокрастинацией, то есть, с проблемой откладывания важных дел на потом.

Еще в Украине и мире отмечают Глобальный день поиска талантов.

У кого именины 6 сентября

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

  • Арсений
  • Георгий
  • Петр

Талисманом человека, который празднует свой день рождения в этот день, считается изумруд. Этим драгоценным камнем предки в древности чистили воду и находили яд. Предки также считали, что этот камень способен снимать стресс и избавлять человека от депрессии.

Изумруд
Изумруд, являющийся талисманом именинника 6 сентября. Фото: Pinterest

У кого из выдающихся украинцев день рождения шестого сентября

В этот день на свет появились:

  • известный драматург и прозаик Иван Микитенко (1897 год)
  • историк Михаил Брайчевский (1924 год)

Напомним, мы писали о том, кто в сентябре 2023 года отмечает свои именины.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре начал действовать новый церковный календарь.

Также мы сообщали о том, какая молитва творит настоящие чудеса на Успение Пресвятой Богородицы.

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