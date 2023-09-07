Какой сегодня праздник 7 сентября – что празднуют в Украине и мире, у кого День ангела

Какой сегодня праздник 7 сентября: что празднует Украина и мир, у кого День ангела
Седьмого сентября в Украине и мире отмечается много разных праздников, в частности, День военной разведки, День киберспорта, День основания Google, Всемирный день уничтожения военной игрушки и т.д. Верующие в этот день чтят память преподобного Луки Глубокоречинского.
Новини.LIVE рассказывает о важнейших праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.
Какой день 7 сентября?
Церковный праздник
Седьмого сентября по церковному календарю считается днем памяти преподобного Луки Глубокоречинского, вошедшего в историю как третий игумен обители Спаса (или "Глубокие реки"). В монастыре все монахи вели достаточно аскетический образ жизни и постоянно держали пост параллельно с голоданием.
Каждый день монахи рассказывали людям Слово Божие, а Лука отличался среди других своим благочестием и справедливостью.
Важные праздники в Украине и мире
В этот день украинский народ отмечает День военной разведки, которая предоставляет важные данные для защиты Украины, особенно, во время полномасштабной войны. Еще в Украине празднуют День киберспорта, который является популярным видом спорта среди молодежи.
Также 7 сентября — это День основания Google, который является одной из самых распространенных поисковых систем, и День пропавших животных. Кроме того, в этот день отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена.
Еще один праздник, который отмечается в этот день, — это Всемирный день уничтожения военной игрушки.
Кто празднует именины
Седьмого сентября свой День ангела празднуют такие люди, как:
- Варфоломей
- Владимир
- Епифан
- Иван
- Моисей
Талисман именинника этого дня — это горный хрусталь. В древности в Монголии и Древнем Тибете люди направляли лучи солнца через шары этого камня, чтобы прижигать раны. Предки считали, что этот камень способен снимать головные боли.
У кого из известных людей день рождения
В этот день на свет появились такие знаменитости, как:
- генетик и ботаник Коржинский Сергей Иванович (1861 год)
- художница Рыбачук Марина Васильевна (1964 год)
- партизан Войны на востоке Украины и Герой Украины Владимир Жемчугов (1970 год)
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