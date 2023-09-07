Какой сегодня праздник 7 сентября – что празднуют в Украине и мире, у кого День ангела

Молодой парень, который занимается киберспортом. Фото: Freepik

Седьмого сентября в Украине и мире отмечается много разных праздников, в частности, День военной разведки, День киберспорта, День основания Google, Всемирный день уничтожения военной игрушки и т.д. Верующие в этот день чтят память преподобного Луки Глубокоречинского.

Новини.LIVE рассказывает о важнейших праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

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Какой день 7 сентября?

Церковный праздник

Седьмого сентября по церковному календарю считается днем памяти преподобного Луки Глубокоречинского, вошедшего в историю как третий игумен обители Спаса (или "Глубокие реки"). В монастыре все монахи вели достаточно аскетический образ жизни и постоянно держали пост параллельно с голоданием.

Каждый день монахи рассказывали людям Слово Божие, а Лука отличался среди других своим благочестием и справедливостью.

Важные праздники в Украине и мире

В этот день украинский народ отмечает День военной разведки, которая предоставляет важные данные для защиты Украины, особенно, во время полномасштабной войны. Еще в Украине празднуют День киберспорта, который является популярным видом спорта среди молодежи.

Молодые ребята, которые занимаются киберспортом. Фото: Freepik

Также 7 сентября — это День основания Google, который является одной из самых распространенных поисковых систем, и День пропавших животных. Кроме того, в этот день отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена.

Еще один праздник, который отмечается в этот день, — это Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Кто празднует именины

Седьмого сентября свой День ангела празднуют такие люди, как:

Варфоломей

Владимир

Епифан

Иван

Моисей

Талисман именинника этого дня — это горный хрусталь. В древности в Монголии и Древнем Тибете люди направляли лучи солнца через шары этого камня, чтобы прижигать раны. Предки считали, что этот камень способен снимать головные боли.

Горный хрусталь, являющийся талисманом именинника 7 сентября. Фото: Pinterest

У кого из известных людей день рождения

В этот день на свет появились такие знаменитости, как:

генетик и ботаник Коржинский Сергей Иванович (1861 год)

художница Рыбачук Марина Васильевна (1964 год)

партизан Войны на востоке Украины и Герой Украины Владимир Жемчугов (1970 год)

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