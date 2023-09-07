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Какой сегодня праздник 7 сентября: что празднует Украина и мир, у кого День ангела

7 сентября 2023 00:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 7 сентября – что празднуют в Украине и мире, у кого День ангела
Молодой парень, который занимается киберспортом. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Седьмого сентября в Украине и мире отмечается много разных праздников, в частности, День военной разведки, День киберспорта, День основания Google, Всемирный день уничтожения военной игрушки и т.д. Верующие в этот день чтят память преподобного Луки Глубокоречинского.

Новини.LIVE рассказывает о важнейших праздниках в Украине, мире и церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

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Какой день 7 сентября?

Церковный праздник

Седьмого сентября по церковному календарю считается днем памяти преподобного Луки Глубокоречинского, вошедшего в историю как третий игумен обители Спаса (или "Глубокие реки"). В монастыре все монахи вели достаточно аскетический образ жизни и постоянно держали пост параллельно с голоданием.

Каждый день монахи рассказывали людям Слово Божие, а Лука отличался среди других своим благочестием и справедливостью.

Важные праздники в Украине и мире

В этот день украинский народ отмечает День военной разведки, которая предоставляет важные данные для защиты Украины, особенно, во время полномасштабной войны. Еще в Украине празднуют День киберспорта, который является популярным видом спорта среди молодежи.

Молодые ребята, занимающиеся киберспортом
Молодые ребята, которые занимаются киберспортом. Фото: Freepik

Также 7 сентября — это День основания Google, который является одной из самых распространенных поисковых систем, и День пропавших животных. Кроме того, в этот день отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена.

Еще один праздник, который отмечается в этот день, — это Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Кто празднует именины

Седьмого сентября свой День ангела празднуют такие люди, как:

  • Варфоломей
  • Владимир
  • Епифан
  • Иван
  • Моисей

Талисман именинника этого дня — это горный хрусталь. В древности в Монголии и Древнем Тибете люди направляли лучи солнца через шары этого камня, чтобы прижигать раны. Предки считали, что этот камень способен снимать головные боли.

Горный хрусталь
Горный хрусталь, являющийся талисманом именинника 7 сентября. Фото: Pinterest

У кого из известных людей день рождения

В этот день на свет появились такие знаменитости, как:

  • генетик и ботаник Коржинский Сергей Иванович (1861 год)
  • художница Рыбачук Марина Васильевна (1964 год)
  • партизан Войны на востоке Украины и Герой Украины Владимир Жемчугов (1970 год)

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники следует ожидать в сентябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали, кто отмечает свой День ангела в сентябре 2023 года.

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