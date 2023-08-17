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Яке свято 17 серпня: свята в Україні та світі, іменини, видатні іменинники

17 серпня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 17 серпня – день в Україні та світі, іменини, день народження
Хлопець та дівчина, які обирають одяг в секонд-хенді. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

17 серпня в Україні та світі люди святкують Міжнародний день чорного кота, День картоплі та День секонд-хендів. За церковним календарем цей день вважається Днем пам’яті семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана і Антоніна. 

Новини.LIVE розповідає все про свята в Україні та світі, про церковне свято, про іменини та відомих іменинників 17 серпня.

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Який 17 серпня день?

Церковний календар

Віряни 17 серпня вшановують пам’ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна. Батьки цих людей були знатними людьми, вони були друзями з дитинства та разом служили в армії.

Одного разу до міста, де вони жили, приїхав імператор Декій, який наказав їм поклонитися язичницьким богам, інакше їх можуть вбити. Втім, вони не стали цього робити, тому імператор вилучив у них військові відзнаки, але відпустив з надією на те, що вони передумають під час свого походу.

Спящие отроки Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан и Антонин
Сплячі отроки Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан і Антонін. Фото ілюстративне: Pinterest

Але вони втекли в гори та почали жити в печері, але імператор, дізнавшись про це, наказав замурувати вхід до неї. Втім, Господь наслав на них довгий сон на два століття. Тоді гоніння за християнами закінчилося, а біля гори, де була печера, християнин побудував кам’яну споруду.

Когда Бог розбудив чоловіків, один з них пішов до міста та розплатився за товар монетой, де був зображений Декій. Через це його привели до імператора, адже вважали, що в нього є стародавній скарб. Коли імператор прийшов до печері, він побачив живих отроків та сильніше увірував у Господа, а чоловіки заснули вже до загального воскресіння.

Свята в Україні та світі

17 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день чорного кота, які в давні часи дуже страждали від несправедливого ставлення. Також у цей день святкують День картоплі, який в США вважається національним святом.

Крім того, 17 серпня — це День секонд-хендів, які мають велику популярність через низьку вартість речей.

Мужчина, который выбирает одежду в секонд-хенде
Чоловік, який обирає одяг в секонд-хенді. Фото: Freepik

Іменини 17 серпня

Свої іменини у цей день святкують:

  • Олексій
  • Андрій
  • Денис
  • Дмитро
  • Євдокія
  • Іван
  • Костянтин
  • Кузьма
  • Максиміліан
  • Михайло
  • Семен
  • Дарина
  • Ірина

Талісманом людини, яка народилася в цей день, вважається камінь під назвою гагат. Предки вірили в те, що цей камінь захищає людину від пристріту.

Гагат
Гагат, який є талісманом людини, народженої 17 серпня. Фото: Freepik

Відомі іменинники 17 серпня

Свій день народження у цей день святкують такі видатні українці, як:

  • військово-політичний діяч Ігор Смешко (1955 рік)
  • артист та фронтмен гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (1968 рік)
  • американська акторка з українськими коренями Таїсса Фарміґа (1994 рік)

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