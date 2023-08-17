Какой сегодня праздник 17 августа – день в Украине и мире, именины, день рождения

Парень и девушка, которые выбирают одежду в секонд-хенде. Фото: Freepik

17 августа в Украине и мире люди отмечают Международный день черного кота, День картофеля и День секонд-хендов. По церковному календарю этот день считается Днем памяти семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана и Антонина.

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Церковный календарь

Верующие 17 августа чтят память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Родители этих людей были знатными людьми, они были друзьями с детства и вместе служили в армии.

Однажды в город, где они жили, приехал император Декий, приказавший им поклониться языческим богам, иначе их могут убить. Впрочем, они не стали этого делать, поэтому император изъял у них военные знаки отличия, но отпустил с надеждой на то, что они передумают во время своего похода.

Спящие отроки Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан и Антонин. Фото иллюстративное: Pinterest

Но они убежали в горы и начали жить в пещере, но император, узнав об этом, приказал замуровать вход в нее. Впрочем, Господь наслал на них долгий сон на два столетия. Тогда гонение за христианами закончилось, а у горы, где была пещера, христианин построил каменное сооружение.

Когда Бог разбудил мужчин, один из них пошел в город и расплатился за товар монетой, на которой был изображен Декий. Поэтому его привели к императору, ведь считали, что у него есть древнее сокровище. Когда император пришел в пещеру, он увидел живых отроков и сильнее уверовал в Господа, а мужчины заснули уже до всеобщего воскресения.

Праздники в Украине и мире

17 августа в Украине и мире отмечают Международный день черного кота, которые в древности очень страдали от несправедливого отношения. Также в этот день отмечают День картофеля, который в США считается национальным праздником.

Кроме того, 17 августа — это День секонд-хендов, которые пользуются большой популярностью из-за низкой стоимости вещей.

Мужчина, который выбирает одежду в секонд-хенде. Фото: Freepik

Именины 17 августа

Свои именины в этот день празднуют:

Алексей

Андрей

Денис

Дмитрий

Евдокия

Иван

Константин

Кузьма

Максимилиан

Михаил

Семен

Дарья

Ирина

Талисманом человека, родившегося в этот день, считается камень под названием гагат. Предки верили в то, что этот камень защищает человека от сглаза.

Гагат, являющийся талисманом человека, рожденного 17 августа. Фото: Freepik

Известные именинники 17 августа

Свой день рождения в этот день отмечают такие выдающиеся украинцы, как:

военно-политический деятель Игорь Смешко (1955 год)

артист и фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (1968 год)

американская актриса с украинскими корнями Таисса Фармига (1994 год)

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