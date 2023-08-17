Какой сегодня праздник 17 августа – день в Украине и мире, именины, день рождения

Какой праздник 17 августа: праздники в Украине и мире, именины, выдающиеся именинники
17 августа в Украине и мире люди отмечают Международный день черного кота, День картофеля и День секонд-хендов. По церковному календарю этот день считается Днем памяти семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана и Антонина.
Новини.LIVE рассказывает все о праздниках в Украине и мире, о церковном празднике, об именинах и известных именинниках 17 августа.
Какой день 17 августа?
Церковный календарь
Верующие 17 августа чтят память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина. Родители этих людей были знатными людьми, они были друзьями с детства и вместе служили в армии.
Однажды в город, где они жили, приехал император Декий, приказавший им поклониться языческим богам, иначе их могут убить. Впрочем, они не стали этого делать, поэтому император изъял у них военные знаки отличия, но отпустил с надеждой на то, что они передумают во время своего похода.
Но они убежали в горы и начали жить в пещере, но император, узнав об этом, приказал замуровать вход в нее. Впрочем, Господь наслал на них долгий сон на два столетия. Тогда гонение за христианами закончилось, а у горы, где была пещера, христианин построил каменное сооружение.
Когда Бог разбудил мужчин, один из них пошел в город и расплатился за товар монетой, на которой был изображен Декий. Поэтому его привели к императору, ведь считали, что у него есть древнее сокровище. Когда император пришел в пещеру, он увидел живых отроков и сильнее уверовал в Господа, а мужчины заснули уже до всеобщего воскресения.
Праздники в Украине и мире
17 августа в Украине и мире отмечают Международный день черного кота, которые в древности очень страдали от несправедливого отношения. Также в этот день отмечают День картофеля, который в США считается национальным праздником.
Кроме того, 17 августа — это День секонд-хендов, которые пользуются большой популярностью из-за низкой стоимости вещей.
Именины 17 августа
Свои именины в этот день празднуют:
- Алексей
- Андрей
- Денис
- Дмитрий
- Евдокия
- Иван
- Константин
- Кузьма
- Максимилиан
- Михаил
- Семен
- Дарья
- Ирина
Талисманом человека, родившегося в этот день, считается камень под названием гагат. Предки верили в то, что этот камень защищает человека от сглаза.
Известные именинники 17 августа
Свой день рождения в этот день отмечают такие выдающиеся украинцы, как:
- военно-политический деятель Игорь Смешко (1955 год)
- артист и фронтмен группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (1968 год)
- американская актриса с украинскими корнями Таисса Фармига (1994 год)
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