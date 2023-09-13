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Яке сьогодні свято 13 вересня в Україні та світі: в кого іменини, відомі іменинники

13 вересня 2023 00:09
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 13 вересня – свята в Україні, світі, церкві, іменини
Молода жінка, яка їсть плитку шоколаду. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Завтра, 13 вересня, український народ та люди у світі відзначають такі свята, як Міжнародний день шоколаду, День позитивного мислення, День перукаря та День народження пеніциліну. За церковним календарем 13 вересня вважається днем пам’яті святого Корнилія.

Новини.LIVE розповідає про всі свята в Україні, світі та церкві, про іменини та видатних іменинників цього дня.

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Яке церковне свято 13 вересня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого Корнилія, який за Новим Завітом спочатку був язичником, але не шанував Господа. Одного разу до нього явився янгол, який наказав йому знайти святого Петра. Коли він це зробив, Петро охрестив його у власному будинку.

Святой Корнилий
Зображення святого Корнилія. Фото ілюстративне: Pinterest

Віряни вважають, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнську віру. Прославився він тим, що знищив язичницький храм в Скепсії, після чого велика кількість язичників повірили у Христа.

Які свята відзначає Україна та світ

13 вересня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день шоколаду, який у давні часи був справжнім делікатесом та "їжею богів" для ацтеків. Також у цей день відзначається День позитивного мислення, коли можна прибрати зі свого життя весь негатив.

Молодая женщина, которая ест плитку шоколада
Молода жінка, яка їсть плитку шоколаду. Фото: Freepik

Крім того, 13 вересня — День перукаря та День народження пеніциліну, тобто, першого справжнього антибіотику.

Хто святкує іменини

У цей день свої іменини відзначають такі люди, як:

  • Олександр
  • Володимир
  • Геннадій
  • Дмитро
  • Іван
  • Михайло
  • Мирон

Талісманом іменинника цього дня вважається такий унікальний натуральний камінь, як онікс. Здавна люди вважали цей камінь символом потужної чоловічої сили. У давнину онікс носили лідери, які вели за собою народ.

Оникс
Онікс, який є талісманом іменинника 13 вересня. Фото: Pinterest

Які видатні українці народилися

13 вересня свій день народження святкують такі українці, як:

  • відомий письменник Борис Харчук (1931 рік)
  • художниця Оксана Іванкевич (1961 рік)

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