Яке сьогодні свято 13 вересня – свята в Україні, світі, церкві, іменини

Молода жінка, яка їсть плитку шоколаду. Фото: Freepik

Завтра, 13 вересня, український народ та люди у світі відзначають такі свята, як Міжнародний день шоколаду, День позитивного мислення, День перукаря та День народження пеніциліну. За церковним календарем 13 вересня вважається днем пам’яті святого Корнилія.

Новини.LIVE розповідає про всі свята в Україні, світі та церкві, про іменини та видатних іменинників цього дня.

Читайте також:

Яке церковне свято 13 вересня

У цей день віряни в церкві вшановують пам’ять святого Корнилія, який за Новим Завітом спочатку був язичником, але не шанував Господа. Одного разу до нього явився янгол, який наказав йому знайти святого Петра. Коли він це зробив, Петро охрестив його у власному будинку.

Зображення святого Корнилія. Фото ілюстративне: Pinterest

Віряни вважають, що Корнилій став першим язичником, який прийняв християнську віру. Прославився він тим, що знищив язичницький храм в Скепсії, після чого велика кількість язичників повірили у Христа.

Які свята відзначає Україна та світ

13 вересня українці та люди у світі відзначають Міжнародний день шоколаду, який у давні часи був справжнім делікатесом та "їжею богів" для ацтеків. Також у цей день відзначається День позитивного мислення, коли можна прибрати зі свого життя весь негатив.

Молода жінка, яка їсть плитку шоколаду. Фото: Freepik

Крім того, 13 вересня — День перукаря та День народження пеніциліну, тобто, першого справжнього антибіотику.

Хто святкує іменини

У цей день свої іменини відзначають такі люди, як:

Олександр

Володимир

Геннадій

Дмитро

Іван

Михайло

Мирон

Талісманом іменинника цього дня вважається такий унікальний натуральний камінь, як онікс. Здавна люди вважали цей камінь символом потужної чоловічої сили. У давнину онікс носили лідери, які вели за собою народ.

Онікс, який є талісманом іменинника 13 вересня. Фото: Pinterest

Які видатні українці народилися

13 вересня свій день народження святкують такі українці, як:

відомий письменник Борис Харчук (1931 рік)

художниця Оксана Іванкевич (1961 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, які існують цікаві традиції на Успіння Пресвятої Богородиці.

Раніше ми розповідали про те, коли у вересні 2023 року чекати на три великі свята.

Також ми повідомляли про те, як можна приготувати смачний пиріг з горіхами на Горіховий Спас.